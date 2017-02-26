"الديار" عمّت موجة سخط واستياء وغضب عارمة الأوساط الإعلامية في الولايات المتحدة، بعدما منع البيت الأبيض عددا من المؤسسات الإعلامية البارزة من تغطية موجزه الصحفي. وأعربت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، التي شملها المنع، عن رفضها لخطوة البيت الأبيض واعتبرتها بمثابة انتقام الإدارة الأميركية الجديدة من الإعلام بسبب نشره حقائق مزعجة. وأكّدت أنها ستواصل نشر أخبارها دون الإكثراث بالإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب.

"المستقبل" أصيب 16 جندياً أوكرانياً في الساعات الـ24 الأخيرة في مواجهات جديدة في شرق البلاد، حيث صادر الانفصاليون الموالون لروسيا أول من امس، طائرة مسيرة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الاوكراني اندري ليسينكو أمس، للصحافيين إنه "في الساعات الـ24 الاخيرة، اصيب 16 جنديا في مواجهات" رغم اعلان هدنة جديدة بين قوات كييف والمتمردين منذ 20 شباط الجاري.

"المستقبل" أعلن المتحدث باسم الشرطة في بورما، سجن ثلاثة ضباط لفشلهم في منع هجمات دامية على مراكز حدودية في تشرين الأول الماضي، ما أدى الى اندلاع أعمال عنف في ولاية راخين في شمال البلاد. وأسفرت الهجمات عن مقتل تسعة من الشرطة، ما دفع بالسلطات الى شن حملة عسكرية استمرت أربعة أشهر لمطاردة مسلحين من أقلية الروهينغا المسلمة الذين اتهموا بالوقوف وراء الهجمات. كما أدت العملية الى نزوح سبعين ألفاً من الأقلية المسلمة الى مناطق في بنغلادش المحاذية، حاملين معهم شهادات مروعة عن حالات اغتصاب وقتل وتعذيب على يد رجال الأمن البورميين.

"المستقبل" قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات نُشرت امس، إن إيران تعتزم شراء 950 طنا من خام اليورانيوم من قازاخستان على مدار ثلاث سنوات، وتتوقع الحصول على مساعدة روسية لإنتاج وقود نووي. ويشار إلى أن الصفقة لن تنتهك اتفاق إيران عام 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه، إذ إنه لا يضع حدا لواردات الجمهورية الإسلامية من خام اليورانيوم.