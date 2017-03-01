الحياة

26/2/2017

إسرائيل تجد صعوبة في استقطاب شركات نفط كبرى

بدأت إسرائيل حملة واسعة خلال تشرين الثاني الماضي، لدعوة شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في 24 قطعة في منطقتها الإقتصادية الخالصة، ولا تقل مساحة كل قطعة عن نحو 400 كيلومتر مربع. وتعددت الأسباب وراء الدعوة، إذ حصل تخوف عند السلطات الإسرائيلية من نفور الشركات النفطية من العمل عندها، نظراً إلى غموض القوانين التي تعطي لهيئات رسمية صلاحيات (بخاصة هيئة مكافحة الاحتكار)، تسمح لها بنقض الاتفاقات ما بين الحكومة وشركات النفط بعد الاتفاق، بل حتى بعد أن تبدأ الشركات العمل. وفيما لجأ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى القضاء لتقليص صلاحيات هيئة مكافحة الاحتكار. إلا أن الأمر أثار مخاوف شركات النفط، في وقت حاولت إسرائيل زيادة عدد الشركات العاملة في مياهها للحصول على منافسة أكبر من أجل زيادة حجم الاكتشافات ومحاولة العثور على النفط الخام الذي يتواجد في طبقات جيولوجية أعمق من الغاز، والذي لم يتم اكتشافه تجارياً في المناطق البحرية حتى الآن. كما يذكر أن إسرائيل أخفقت حتى الآن في توقيع إتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، وأيضاً إلى مصر. وتأتي هذه الإخفاقات بعد تغيير الأهداف الإسرائيلية بالتصدير إلى أوروبا عبر أنابيب طويلة المدى أو من خلال إنشاء مصنع لتسييل الغاز، وكلا المشروعين باهظ الكلفة ويتطلب وقتاً طويلاُ لتنفيذه. ثم حاولت إسرائيل التصدير إلى الأسواق الإقليمية الضخمة (تركيا ومصر). ولكن إخفاقها حتى الآن في الولوج في هذين السوقين الإقليميين، سيضطرها إلى طرق أبواب الأسواق الأوروبية.

الشرق الأوسط

23/2/2017

أوروبا حائرة بين مطالبة اليونان بالتقشف وألمانيا بمزيد من الاستهلاك

دعت المفوضية الأوروبية ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى خفض فائض حسابها الجاري الكبير، والتركيز على تعزيز الإستهلاك المحلي. ويعد اللقاء بين ميركل ولاغارد، الذي لم تتضح نتائجه حتى وقت متأخر مساء أمس، مفصلياً في أزمة أثينا، حيث إن ألمانيا هي أكثر دولة ديًنا لليونان، والأكثر تشدداً فيما يخص الإصلاحات والمطالبة بالتقشف، بينما صندوق النقد هو الآخر طرف تنتقده أثينا على خليفة توقعاته منخفضة السقف لمستقبل اقتصاد البلاد. فيما تختلف ألمانيا مع الصندوق حول الضرورات والمحظورات فيما يخص برنامج الإصلاح اليوناني، حيث تدعو برلين إلى مزيد من التشدد، بينما يدعو الصندوق إلى مزيد من الموضوعية والتيسير. ووصل فائض الحساب الجاري الألماني عام 2016 إلى مستوى عال تاريخياً، مسجلاً نسبة 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن ألمانيا أحرزت حتى الآن تقدماً محدوداً في خفض فائض الحساب الجاري، ويرجع ذلك جزئياً إلى المستويات المتدنية المتواصلة للاستثمار والاستهلاك الخاص. ويقول منتقدو سياسة الاقتصاد الألمانية، إنه في حين تستفيد صادرات البلاد من يورو ضعيف، فإنه يجب على ألمانيا في المقابل استهلاك مزيد لدعم شركائها التجاريين في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وبحسب التقرير، تراجعت البطالة في ألمانيا إلى معدل قياسي بلغ 3.9 في المائة في عام 2016، رغم أن زيادة الأجور لم تستفد إلا بقدر محدود.

23/2/2017

العملات تدخل لعبة "الكراسي الموسيقية" في اقتصاد عالمي يتغير

مع تسارع التحركات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، تظهر الحاجة إلى متابعة دقيقة للمؤشرات المالية، التي عادة ما تدفع العملات الرئيسية في العالم للصعود والهبوط بوتيرة أسرع، مما يؤثر بالتبعية على حركة التجارة بين الدول. إلا أن تذبذب العملات حالياً صار أساساً للمتعاملين في هذه السوق التي يبلغ حجم تعاملاتها أكثر من 3 تريليونات دولار يومياً. هذا هو الحال بالنسبة للعملات الرئيسية (الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين، اليوان) التي دخلت عنوة لعبة "التصريحات الموسيقية" لبعض قادة الدول الكبرى، بينما يصعب على المتداولين والمتعاملين في هذه السوق، وضع رؤية طويلة أو حتى قصيرة المدى. فقد هبط الدولار أمام اليورو والين بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي تضاءلت فيه فرص فوز مارين لوبان صاحبة الموقف المناهض للاتحاد الأوروبي في انتخابات الرئاسة الفرنسية. فيما هبط اليورو لما دون 1.5 دولار للمرة الأولى في ستة أسابيع يوم الأربعاء متضرراً بفعل مزيج من المخاوف إزاء حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية وزيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية. بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت البيانات تراجع استثمارات الشركات البريطانية في الربع الأخير من 2016 وأنبأت بعام صعب قادم رغم تسجيل النمو الإجمالي أسرع وتيرة له في عام.

23/2/2017

"جي بي مورغان": 70% من السندات الحكومية العالمية انخفضت إنتاجيتها عن1%

أوضح بنك "جي بي مورغان" الأميركي، أن سياسة التعويض الشامل التي أنتهجتها المصارف المركزية العالمية أبطأت تقلب الأسواق، في ظل نظام سوقي جديد، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر محتملة بفعل الأحداث السياسية والسوقية الكبرى، مقراً بأن إنتاجية أكثر من 70% في المئة من السندات الحكومية العالمية انخفضت عن 1 في المئة. وأكدت تارا سميث رئيسة أسواق الشرق الأوسط في "بنك جي بي مورغان" عبر البريد الإلكتروني، وجود توسع طولي وعرضي في خدمات إدارة الثروة التي يطلبها العملاء في السعودية، مشيرة إلى أن التركيز الرئيس انصبّ على تطوير الخطط وهياكل الإدارة الصحيحة لضمان إمكانية إدارة احتياجات الإدارة طويلة الأمد للعائلات بصورة ناجحة وعبر أجيال متعددة، ويحظى تثقيف الأجيال القادمة للأسر عن التطورات الاقتصادية العالمية والكلية إضافة إلى التطورات في الأسواق المالية بأهمية حاسمة. وتطرقت إلى أن الأسواق المالية العالمية تواصل تقلبّها ويحظى الرواد من مديري الثروة على مستوى العالم بموقع مثالي للتحليل ومساعدة العملاء في الاستفادة من الفرص، مشيرة إلى أن عدد الشركات القادرة على تقديم تحليلاتٍ خبيرة وفهمٍ معمقٍ لعملاء القطاع الخاص ممن تواصل احتياجاتهم إلى إدارة الثروة التطور من حيث التعقيد، آخذ في التضاؤل.

25/2/2017

أسعار الكاكاو تهوي... فلماذا تظل الشوكولاتة غالية؟

انخفضت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية بنسبة 38 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، كان يفترض، في المقابل، أن تنخفض أسعار منتجات الشوكولاتة في المتاجر، لكن ذلك لم يحصل بعد. ويوضح موقع"كاكاو بارومتر" أن "الأسعار موزعة كاللآتي: 7 في المائة فقط لمنتجي الكاكاو (16 في المائة في 1980)، 6 في المائة للنقل والرسوم والضرائب، 8 في المائة للطحن وتحويل الكاكاو الى مادة الشوكولاتة، و35 في المائة لمصنعي الشوكولاتة، و44 في المائة للموزعين والبائعين في الأسواق". ويؤكد أن "كثيراً من منتجات الشوكولاتة لا تحوي مادة الكاكاو فقط، بل فيها مكونات أخرى لها كلفتها، أما سبب انخفاض أسعار الكاكاو فيعود إلى زيادة في العرض لا يقابلها طلب مناسب بحسب المصنعين. وجراء هذا الوضع وجد المنتجون في ساحل العاج أنفسهم في مأزق دفعهم الأسبوع الماضي إلى الاحتجاج والتهديد بإضراب مفتوح. فساحل العاج تسيطر على 41 في المائة من الانتاج العالمي، ويشكل الكاكاو 50 في المائة من صادرات البلاد، ويعمل في القطاع نحو 6 ملايين شخص. وتقول مصادر في منظمة الكاكاو العالمية التي تجمع المنتجين والمصدرين إن "الهبوط كان مفاجئاً". ولكن زيادة العرض لا تكفي وحدها كحجة لعدم انخفاض أسعار الشوكولاتة. فالمصنعون والموزعون المتمسكون بهوامش أرباحهم يخافون دائماً "التقلبات الأمنية والسياسية في ساحل العاج". وفي جانب الطلب وتحديداً الطلب على الشوكولاتة يُقدر حجم السوق العالمية بنحو 110 مليارات دولار، وتقول منظمة "كاكاو" العالمية إن "أزمة 2008 تركت آثاراً في معطيات هذا القطاع، إذ خف زخم نمو الاستهلاك، لا سيما في الدول المتقدمة. ولكن بحسب المنظمة نفسها "تبقى أوروبا مسيطرة على 43 في المائة من سوق استهلاك الشوكولاتة عالمياً، بينما تستحوذ القارة الأميركية الشمالية على 35 في المائة من السوق.

27/2/2017

بافيت يؤكد أهمية دور "المهاجرين" في اقتصاد أميركا

يؤكد الملياردير وارين بافيت، الذي جلبت اختياراته من الأسهم على مدى عقود الثراء لأجيال من مساهمي بركشاير هاثاوي، انتقادات حادة لصناعة الاستثمار، مشجعاً المستثمرين غير المتخصصين على الشراء في صناديق المؤشرات العادية، مؤكداً على أهمية دور المهاجرين في ازدهار الاقتصاد الأميركي. استغل بافيت (86 عاماً) حنكته المالية ليصنع من بركشاير مجموعة عملاقة، ويصبح ثاني أغنى رجل في العالم. وأعلنت بركشاير السبت نمو أرباح الربع الأخير من العام الماضي 15 في المائة على أساس سنوي، حيث عوضت مكاسب الاستثمارات والمشتقات أثر هبوط أرباح بي أن أس إف للسكك الحديدية ووحدات أخرى. وتملك حصصاً في عشرات الأسهم مثل آبل وكوكاكولا وويلز وأكبر شركات الطيران الأميركية وأكثر من ربع كرافت هاينز. ولم يأت بافيت المؤيد العلني لهيلاري كلينتون على ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم في رسالته. لكنه تحدث عن حيوية المجتمع الأميركي وإدماجه للمهاجرين وهي من أكثر القضايا إثارة للإستقطاب تحت رئاسة ترامب. وقال:"أن مستقبل الشركات والأسواق الأميركية مشرق".

28/2/2017

بريطانيا تقترب من دفع أولى فواتير "البريكست"

قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف العام الماضي، حذر قادة أوروبا الناخبين من أن خروج بلادهم من الإتحاد الأوروبي، سيجعلهم يدفعون ثمناً غالياً. اليوم يريد قادة بريطانيا تقليل الخسائر وتأجيل دفع الثمن، ولكن ليس من مصلحة حكام أوروبا ذلك، فلو حدث سيصعد اليمين المطالب بالانفصال عن الإتحاد الأوروبي في فرنسا وغيرها من الدول، بمعنى آخر لن يصمد الإتحاد الأوروبي كثيراً إذا لم تُعاقَب بريطانيا، فما الداعي لبقاء الإتحاد إذا كان الخروج منه يحمل مزايا؟

وبالأمس رفضت بورصة لندن تلبية مطلب لسلطات مكافحة الإحتكار الأوروبية، ما يقضي على آمال إندماجها المزمع مع البورصة الألمانية لتأسيس أكبر بورصة في أوروبا، ولكن القصة أكبر من فشل صفقة كبيرة. ويهتم الألمان بشكل كبير بمصلحة الإنجليز، فبريطانيا ثالث مساهم بأكبر فائض تجاري لألمانيا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الألمانية إلى بريطانيا فاقت الواردات من بريطانيا بأكثر من 50 مليار يورو، وهذا رقم لا يمكن أن تضحي به ألمانيا، ولهذا تريد أن تضمن إقتصاداً إنكليزياً قوياً، قادراً على الاستهلاك والاستثمار، ولكن هيئة الاتحاد وباقي الدول لن تهتم بنفس الدرجة بسعادة الإنجليز.

وبحسب مصادر أوروبية مختلفة، قد تطلب بروكسل من البريطانيين "فاتورة خروج" من الاتحاد الأوروبي قد تصل الى 60 مليار يورو، وهو مبلغ يوازي التعهدات التي قطعتها لندن لجهة المساهمة في الموازنة الأوروبية.

أما فرنسا فهي تركز على البيانات الإقتصادية الإيجابية لمنطقة اليورو، والتي تؤكد أن بقاء الاتحاد أمر في مصلحة الدولة، على عكس ما يردد اليمينيون الراغبون في الإنفصال.

28/2/2017

عيون الإقتصاد العالمي ترصد اليوم إفصاح ترامب عن سياساته المالية

تبدو "العيون الاقتصادية" المترقبة والمتحفزة حول العالم كثيرة، في انتظار "كلمات" ستبنى عليها "سياسات مالية" و"رهانات اقتصادية"؛ وقد تغير من الشكل التقليدي لما درج على معرفته خلال الفترة الماضية من توجهات استثمارية رابحة أو ملاذات آمنة. ويتوقع كثير من الخبراء، وفقاً لقراءتهم في أحاديث الرئيس الأميركي السابقة، أن مجالات كالبنية التحتية والتوسع في التصنيع سيكون لها اليد العليا في استثمارات الفترة الرئاسية الأولى لترامب. بينما ستنخفض كثيراً أسهم قطاعات تعتمد على الاستيراد والتجارة الخارجية، وقد يتبعها أيضاً كثير من المجالات الإستهلاكية؛ على عكس ما يرغب فيه الرئيس الأميركي، كما يتخوف عدد متزايد من الاقتصاديين من أن يؤدي إعلان ترامب عن خططه إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الأسواق الناشئة، وذلك بعد أن شهدت الأسواق الناشئة أداءً جيداً للغاية خلال العام الماضي.

وبعيداً عن الإستثمارات العالمية المباشرة، فإن خطاب ترامب سيؤدي بشكل حتمي إلى تحديد الخطوط العريضة التي يترقبها الإحتياطي الفيدرالي (المركزي) الأميركي من أجل وضع تصوراته عن المعدل والتوقيت الأمثل لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي. وعلى صعيد الأسواق العالمية، فإن الانتظار والترقب غلب على التعاملات الحذرة خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع الدولار أمس من أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل الين، ولكنه وجد صعوبة في تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى.