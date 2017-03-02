"مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية" أشاد بتعيين الجنرال ماكماستر في منصب مستشار الأمن القومي نظراً لما يمثله من رؤيا عسكرية تتمحور حول تعزيز الهيكلية العسكرية الأميركية على مستوى العديد والعتاد.

"معهد المشروع الأميركي": دعا إلى الإسراع في بناء حاملات طائرات أميركية جديدة. في ظل الفجوة الكبيرة في هذا السلاح وتراجع قدرته على تغطية مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط.

"معهد كاتو" طالب بتطوير الجهوزية العسكرية الأميركية التي لا تشترط إنفاق مزيد من الأموال.

"معهد أبحاث السياسة الخارجية": رأى أنه يتعين على الحكومة العراقية في إطار تثبيت أو عمل الاستقرار، الموافقة على الشروط الأميركية الثلاثة وهي: استمرار الدعم العسكري والاقتصادي المرهون بانتشار وحدة عسكرية متماسكة بتعددية طائفية، تحقيق إصلاحات سياسية.

"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى": قال إن الأردن محصن من تداعيات الهيجان الإقليمي، واستمرار الاستقرار ينبغي أن ينال مرتبة اهتمام عاجلة عند صناع السياسة الأميركية. وينبغي على واشنطن الضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب لزيادة الدعم السنوي المقدر لميزانية الأردن بقيمة مليار دولار.

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" رأى أن إدارة الرئيس ترامب أمام خيارين في سوريا كلاهما غير مرغوب فيه. الأول التخلي عن سوريا لصالح الرئيس الأسد وحلفائه. والثاني البحث في سبل حل لتعزيز النفوذ الأميركي في سوريا. وأكد أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تختار أحدهما.