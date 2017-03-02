لبنان الحر

أكد وزير البيئة طارق الخطيب بعد لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أن من الضروري إجراء الانتخابات وفق قانون جديد خصوصاً وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لديه كل الحرص لإنتاج قانون انتخابي.

صوت لبنان

نقل النواب في لقاء الأربعاء النيابي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري 3 لاءات : لا للتمديد ، لا للستين ولا للفراغ ، وأضاف أن المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت قبل الدخول في المحظور، مجدداً القول إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته إلى المجلس مع الإشارة إلى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع

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radio orient

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، اجتماعا أمنياً حضره وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الدفاع يعقوب الصراف، قائد الجيش العماد جان قهوجي، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر.

اذاعة النور

أكد الوزير نقولا تويني من بعبدا أن مكافحة الفساد لن تستثني أي قطاع وليست موجهة ضد أحد والحملة لن تتوقف

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صوت المدى

نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالعمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، مؤكداً على أن مسيرة الإصلاح انطلقت وهي لن تتوقف لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التوّاقين إلى وطن تسوده العدالة والمساواة.