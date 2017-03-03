لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان السيدة سيغريد كاغ وعرض معها التطورات.

صوت لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مندوب لبنان الدائم لدى اليونسكو السفير خليل كرم.

radio orient

استقبل وزير الثقافة غطاس الخوري في مكتبه بالوزارة سفير تركيا كاغاتاي آرسياز وتم البحث في التعاون الثنائي بين البلدين.

اذاعة النور

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي في مكتبه في الوزارة سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر وتناول البحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين لبنان وبريطانيا.

صوت المدى

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري في القاهرة.