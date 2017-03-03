الوكالة الوطنية للإعلام

جعجع خلال المؤتمر التنموي لكسروان الفتوح: تصحيح موضوع الكهرباء مهم لتصحيح الموازنة

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في كلمة خلال افتتاح المؤتمر التنموي لكسروان - الفتوح، إلى أنه "خلال درسنا للموازنة العامة علينا أن ندرس موضوع الكهرباء، والموازنة هي أهم شيء في الدولة، وخلال درسنا لها ظهر لنا بند عن عجز كبير في الكهرباء للعام المقبل في الموازنة، كما يوجد في الموازنة بند إذا صححناه يوفر على الدولة مليار و200 مليون دولار من العجز في موضوع الكهرباء، ومن هنا رأينا أن تصحيح موضوع الكهرباء مهم لتصحيح الموازنة، ونحن لا نتعدى على وزير الطاقة والمياه، وبالمناسبة إذا كان لدى وزير الطاقى سيزار أبي خليل أي اقتراحات في وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام، فنحن جاهزون لها".

وكالة الأنباء القطرية

ملتقى أقسام اللغة العربية بالجامعات الخليجية يبحث واقع تدريس اللغة والآفاق المستقبلية

بحث الملتقى الأول لأقسام اللغة العربية في جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالدوحة، أبرز التحديات التي تواجه تدريس هذه اللغة، وذلك في محاور أربعة تتصل بالخطط الدراسية، والطلبة ومهاراتهم اللغوية، وطرائق التدريس، والدراسات العليا والآفاق البينية في البحث . وجاء هذا الملتقى الأول من نوعه في منطقة الخليج في سياق جهود جبارة تقوم بها دولة قطر للنهوض باللغة العربية وتعزيز حضورها عالمياً والذي ترجم من خلال إطلاق المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية والتي بدأت خطوات مهمة في هذا السبيل.

وكالة الأناضول

ميركل: يجب إشراك تركيا وقطر في جهود السلام بليبيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إنه "يجب إشراك" تركيا وقطر، بجانب الأطراف الفاعلة، في جهود السلام بليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

القيادة العامة للجيش تعلن استعادة السيطرة على مدينة تدمر: الجيش العربي السوري هو القوة الوحيدة الفاعلة والقادرة على مكافحة الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استعادة السيطرة على مدينة تدمر بعد تكبيد تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت سانا نسخة منه "بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة وبإسناد جوي مركز من الطيران الحربي السوري والروسي استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر والمناطق الحاكمة المحيطة بها بعد تكبيد تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد" لافتة إلى أن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الإرهابي في المباني والشوارع والساحات العامة.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

التجربة الأردنية في "بروكسل للمانحين" نموذج للتعامل مع اللجوء

اتفقت الحكومة مع ممثلي الدول المانحة، على خطة عمل لعرض التجربة الأردنية في (مؤتمر بروكسل حول سوريا) المرتقب في ربيع الحالي، بصفتها نموذجاً في التعامل مع تداعيات أزمة اللاجئين السوريين. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري وممثلي الجهات المانحة الداعمة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. ووفق بيان لوزارة التخطيط الخميس، وصف الفاخوري مؤتمر بروكسل بأنه "فرصة لعرض قصص النجاح الأردنية ومراجعة الإنجازات وتحديد الفجوات والاحتياجات" وبالتالي توجيه المساعدات لتسريع عجلة النمو والتنمية.

وكالة أنباء رويترز

الجعفري: المعارضة السورية تأخذ محادثات جنيف رهينة لمواقفها

اتهم رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري المعارضة السورية المدعومة من السعودية الخميس بأنها "تأخذ محادثات جنيف رهينة لمواقفها" بسبب ما تردد عن رفضها تشكيل وفد موحد وضم الإرهاب للملفات المطروحة للنقاش. وقال الجعفري للصحفيين بعد اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا إن وفد الحكومة بلغه أنباء عن رفض الهيئة العليا للمفاوضات ضم ملف مكافحة الإرهاب، وأضاف أن الموقف لم يفاجئه لأن بعض أعضاء الهيئة ينتمون إلى ما وصفها بأنها "جماعات مسلحة إرهابية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"سوخوي" تستعرض صواريخها وطائرات الناتو تعود أدراجها

أفاد مصدر أمني في شبه جزيرة القرم، الخميس، بأن مقاتلات سلاح الجو الروسي "سو-30 إس إم" و"سو – 27إس إم"، زادت في الأيام العشرة الأخيرة من عدد طلعاتها الجوية من القاعدة الجوية "بلبيك" بسبب تكثيف تحليق الطائرات بدون طيار التابعة لحلف شمال الأطلسي بمحاذاة المجال الجوي لشبه جزيرة القرم. ولاحظ مراسل "سبوتنيك" شخصياً مرات عدة، كيف تنطلق المقاتلات الاعتراضية من القاعدة الجوية "بلبيك" ليلاً ونهاراً باتجاه البحر. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": ازداد في الأيام العشرة الأخيرة عدد طلعات المقاتلات الاعتراضية من قاعدة "بلبيك" الجوية جراء تحليق مكثف لطائرات بدون طيار تابعة لحلف شمال الأطلسي بالقرب من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم. لذلك المقاتلات الاعتراضية "سو-30 إس إم" و"سو 27 إس إم" المناوبة تبقى في حالة الجاهزية الكاملة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس الأرميني يؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي الأوروبي مع إيران

أكد رئيس جمهورية أرمينيا سيرج سركيسيان على موقف بلاده الداعي إلى توثيق التعاون الاقتصادي بين الشركات الأوروبية ونظيراتها الإيرانية. ونقلت وكالة 'أرمن برس' الإخبارية عن سركيسيان قوله إن يريفان مستعدة لدعم مسيرة التعاون بين اتحادي أوروبا وأوراسيا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتطرق الرئيس الأرميني إلى العلاقات التاريخية بين يريفان وطهران، منوهاً إلى تنامي هذه العلاقات في المرحلة الراهنة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ مؤكداً استعداد أرمينيا لأن تكون بوابة مناسبة تربط الشركات الأوروبية بالأسواق الإيرانية.