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يتجه مجلس الوزراء في درسه لمشروع قانون الموازنة العامة إلى الخواتيم والمشروع لا يتضمن إرهاقاً للمواطنين في زيادة الضرائب كما أنه يترك للمجلس النيابي مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في اللجان المشتركة يوم الاثنين تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة.

المنار

لبنانياً، نحو الإيجابية تنحو نقاشات الموازنة. حكومياً، محاولة لإتمام بنود الموازنة اليوم بما فيها تلك الضريبية، ليكون التفرغ في الجلسات المقبلة لاعتمادات الوزارات التي طالما تصاب بمناكفات مالية وسياسية، أما السلسلة فالعمل على ترحيلها مع ضرائبها إلى اللجان النيابية.

nbn

موزانة ثم تعيينات، متى قانون الانتخابات؟ مجلس الوزراء أكمل نقاشاته المالية لإنهاء الملف في جلسة تعقد الإثنين، لكن حزب القوات ماضٍ بطرح ربط خصخصة الكهرباء بقانون الموازنة.

mtv

سارت الأمور وفق ما هو مقدر لها، فإن خارطة الطريق للحكم والحكومة ستكون كالآتي مبدئياً، يفترض أن تقر موازنة 2017 في جلسة حددت الثلاثاء لمجلس الوزراء ومن ثم تأخذ طريقها إلى مجلس النواب.

NTV

هبت رياح التعيينات والمناقلات والتشكيلات فتشكل السياسيون كل وراء إدارة وهيئة وخلف القضاة والمديرين للتسمية والترشيح والدعم وتوفير الخلفية السياسية لمعظم المواقع. هو زمن البنيان في الإدارات والجسم القضائي لتقديم تجربة تشبه لبنان وتداخل سلطاته وتعيين مجسمات سياسية في قلب كل إدارة ودائرة وما تيسر من قضاء.

المستقبل

بين الموازنة وقانون الانتخاب يراوح الاهتمام الرسمي تحركات ومواقف في مواقع القرار وجلسات متلاحقة في مجلس الوزراء. وما تبقى من بنود الموازنة على طاولة مجلس الوزراء هذا المساء، فيما ينتظر أن تنجزها الحكومة مطلع الأسبوع المقبل متضمنة احتياط سلسلة الرتب والرواتب لكي تحال إلى المجلس النيابي تمهيداً لإقرارها.

OTV

النقاش في قانون الانتخاب الجديد لم يبلغ الحائط المسدود بعد، ولن يبلغ، على ما يؤكد المعنيون بمتابعة الملف، الذين يواصلون المساعي للوصول إلى صيغة قابلة للتصويت عليها في الهيئة العامة. رئيس الجمهورية متمسك بتصحيح التمثيل، ولن يأخذ منه المعرقلون توقيعاً مهما طال الزمن.

LBC

لا شيء سالك باستثناء قانون الانتخابات. الموازنة تستكمل دراستها ومناقشتها في مجلس الوزراء في جلستي اليوم والاثنين والثلاثاء المقبل والتعيينات العسكرية والأمنية يفترض أن تصدر عن جلسة الأربعاء، أما قانون الانتخابات فيبدو أنه ينتظر معجزة فيما السباق يستعر بين الوقت الضيق وتعثر الوصول إلى قانون جديد.

الميادين

سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التاسع من آذار الجاري.

الجزيرة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفي بجروح برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي إثر مواجهات اندلعت بقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

العربية

أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أنه تم التوصل إلى جدول أعمال واضح في ختام المفاوضات من 4 عناوين في ختام جولة المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة السوريتين في جنيف.