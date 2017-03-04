لبنان الحر

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع السفير الفرنسي إيمانويل بون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

وصل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى بيروت عائداً من القاهرة بعد مشاركته في المؤتمر الذي عقد مؤخراً في الأزهر.

radio orient

استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان المستشار وليد بخاري.

اذاعة النور

استقبل وزير المهجرين طلال أرسلان في دارته في خلدة السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد وعرض معها الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية.

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية جبران باسيل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.