لبنان الحر

أكد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بعد اجتماعه على اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتفاهم على قانون انتخابي عادل يتوافق عليه الجميع ويضمن التوازن الوطني.

صوت لبنان

زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صيدا وجال في سوق السمك في مرفأ المدينة.

radio orient

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة وفداً من مكتب منسقية التيار في الجنوب، حيث تم استعراض الاوضاع السياسية لا سيما في ما يتعلق باقرار قانون جديد للانتخابات.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير الداخلية نهاد المشنوق وعرض معه الاستحقاق الانتخابي.

صوت المدى

أكد النائب ابراهيم كنعان خلال لقائه وفداً من رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي دعمه الدائم والمستمر والمتواصل لحقوق المعلمين والاداريين والعسكريين.