"الحياة" بعد فترة هدوء استمرت أسبوعاً، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى سياسة المناكفات والحملات على "تويتر"، واتهم سلفه باراك أوباما بـ "التنصت" على هاتفه خلال حملة الانتخابات الرئاسية. وأثار ترامب عاصفة سياسية بتغريداته الصباحية على "تويتر".

"الحياة" شدد نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، على ضرورة التزام المرجعيات الدولية تسوية الملفات الإقليمية. وقال في حديث إلى "الحياة" إن موسكو تسعى إلى تقريب المواقف بين الرياض وطهران، معتبراً أن الكلام عن انسحاب إيران من سورية يرتبط بالتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة الدائرة فيها منذ ست سنوات.

"الحياة" أعلنت إيران امس، إجراءها إختباراً ناجحاً علی منظومة صواريخ "اس 300" التي اشترتها من روسيا وتسلمتها العام الماضي، فيما أشار قائد القوة الصاروخية في الجيش الإيراني فرزاد اسماعيلي أن هذه القوة سوف تجري إختباراً علی نسخة إيرانية من هذه المنظومة في القريب العاجل. ولم توضح السلطات الإيرانية تاريخ إجراء الإختبار، لكنها أشارت إلى إجرائه في إطار "مناورات دماوند" في احدی قواعد الدفاع الجوي بمشاركة قادة عسكريين ومسؤوليين مدنيين.