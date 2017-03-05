"الحياة" بعد أكثر من خمسة أشهر على سيطرة "الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على "الهلال النفطي" وسط البلاد، اشتعلت المنطقة مجدداً نتيجة هجوم مفاجئ شنته ميليشيات متطرفة سيطرت على ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما أوقف عملية تصدير النفط مجدداً.

"الحياة" زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس سلطنة بروناي دار السلام، قادماً من إندونيسيا، والتقى خلالها السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، وذلك بناء على دعوة من السلطان. وتأتي هذه الزيارة التاريخية لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، وتتزامن مع مرور ٣٠ عاماً على إنشاء العلاقات الديبلوماسية بين سلطنة بروناي دار السلام والمملكة العربية السعودية.

"الحياة" توصل طرفا الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في قضاء سنجار أول من أمس، إلى هدنة موقتة أقرّت بين قوات البيشمركة الكردية السورية وقوات "حزب العمال الكردستاني"، على أن تعقد لقاءات مكثفة لغرض حل الخلافات وتمديد الهدنة. وأكد مستشار رئيس إقليم كردستان، هيمن هورامي، توصل قوات البيشمركة وحزب العمال الكردستاني إلى اتفاق هدنة في ناحية سنوني التابعة لمنطقة سنجار في الإقليم.

"الحياة" رهنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) فالينتينا ماتفيينكو استئناف حركة الطيران الروسي إلى مصر، والتي كان تم تعليقها بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول 2015، بتنفيذ أربعة شروط، وأكدت أن السلطات المصرية نفذت 90 في المئة من الإجراءات المطلوبة.