لبنان الحر

أكد النائب إبراهيم كنعان أن زيادة الاعباء من دون اصلاح فعلي تعرّض الاقتصاد لتحديات كبيرة.

صوت لبنان

اكد النائب آلان عون أنه يفضل النسبية الكاملة لكني اطالب بالحوار من اجل التوصل الى قانون انتخابي.

radio orient

إستقبل تيمور جنبلاط في قصر المختارة، وفودا شعبية واهلية ونقابية واجتماعية وتربوية، عرضت معه قضاياها الحياتية والانمائية والخدماتية، ورجال دين وشخصيات وفاعليات وأعضاء مجالس بلدية واختيارية.

اذاعة النور

تساءل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن سرّ هذا التخبّط القائم للوصول إلى قانون إنتخابي جديد، والذي كانت حظوظه متوافرة في سلة التفاهمات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل التطورات الأخيرة التي أنتجت رئيسا وحكومة.

صوت المدى

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على "أدوار حركة أمل في حفظ الدستور والاحتكام اليه، ودور حركة أمل في تعزيز الحوار الوطني المستمر بين حزب الله وتيار المستقبل، ودور الحركة في تدوير الزوايا في كافة القضايا الوطنية خصوصاً تشكيل الحكومات واستمرارها وحفظ استقرار النظام العام في كافة الملمات وما يتهدد الوطن من توترات.