"الديار" أجرت إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب عملية تطهير في وزارة العدل بطلبها من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عيّنهم سلفه الديموقراطي باراك أوباما تقديم استقالاتهم. وفي الولايات المتحدة عادة ما يطلب الرؤساء الجدد من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب، ولكن ما ليس عادياً هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين مرة واحدة.

"الديار" اعتبرت الأمم المتحدة أن العالم يعيش في الوقت الراهن أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يعاني نحو 20 مليون إنسان في أربع دول من المجاعة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن رئيس إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن اوبراين، قوله إن العالم يشهد حاليا الأزمة الإنسانية الأشد وقعا والأكثر جديّة منذ العام 1945، حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من الجوع في أربعة بلدان تشهد حروبا.

"المستقبل" احتشد معارضو رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك جون - هاي أمس، في العاصمة سيول للمطالبة بإلقاء القبض عليها، وذلك بعد يوم من الإطاحة بها وسط فضيحة فساد تورطت فيها شركات كبرى. وأثار قرار المحكمة الدستورية أول من أمس تأييد التصويت البرلماني الذي طالب بمساءلة باك وعزلها، غضب مئات من مؤيديها، وقتل اثنان منهم أثناء محاولة اختراق صفوف الشرطة خارج المحكمة. وذكرت مستشفى أن رجلا ثالثا عمره 74 عاما أصيب بأزمة قلبية وتوفي امس.

"الحياة" دخلت هولندا أمس خط الخلاف المستمر منذ أيام بين أنقرة وأوروبا في شأن منع دول القارة حضور مسؤولين أتراك تجمعات لدعم تأييد الجاليات التركية في بلدانها الاستفتاء العام المقرر في 16 نيسان (أبريل) المقبل من أجل تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفضت هولندا منح طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إذن الهبوط في مطار روتردام الدولي.

"الحياة" العجز التجاري الأميركي المزمن البالغ 502 بليون دولار العام الماضي، يُقلِق عدداً لا بأس به من الأميركيين، خصوصاً بين مؤيدي الحزب الجمهوري من محافظين وليبرياليين، ممّن يعتبرون أن استمرار العجز هو مؤشر إلى تدهور الوضع المالي الأميركي، ويؤدي إلى ارتفاع العجز السنوي في الموازنة الفيديرالية، وتالياً إلى تفاقم الدَين العام الذي تخطى عتبة 19 تريليون دولار مع نهاية العام.