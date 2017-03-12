"الديار" أعلنت الخارجية العراقية، عن توجه وفد رسمي اليوم، إلى السعودية لإجراء مباحثات تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والتنسيق المشترك. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين على زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى العاصمة العراقية بغداد هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع المستوى، منذ 1990، التقى خلالها عدداً من المسؤولين في هذا البلد.

"الديار" سقط عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين انتحاريين استهدفا زواراً عراقيين في دمشق وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 مواطناً وإصابة 120 آخرين. ووقع الهجوم عند محطة حافلات كان الزوار قد وصلوا إليها للتوجه إلى مقبرة باب الصغير القريبة التي سميت باسم أحد أبواب دمشق السبعة القديمة.

"الحياة" أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن مقتل عدد من أبرز خبراء تنظيم "داعش" العسكريين، في عمليات التفجير وتطوير الأسلحة، معظمهم يحمل جنسيات أجنبية، في قصف للتحالف الدولي على الجانب الغربي من مدينة الموصل، وذكرت أن من بينهم "ابو عائشة (طاجاكستاني الجنسية) وهو من أبرز الخبراء في تفخيخ العجلات وتطوير الأسلحة ومبتكر حمل الصواريخ بالطائرات المسيّرة من دون طيار (درون)، وأبو محمد الروسي زيراوف (روسي الجنسية) وهو مهندس طائرات، وأبو عمر الفرنسي من أصول تونسية وهو خبير محركات وكان أحد مديري شركة مرسيدس للسيارات".

"الحياة" دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الحضور للبرلمان للإجابة عن أسئلة النواب، فيما أعلنت وزارة الخارجية أن وفداً عراقياً سيزور السعودية لبحث ملفات مشتركة. وعقد البرلمان جلسة اعتيادية برئاسة الجبوري الذي دعا خلال الجلسة ممثل الحكومة في البرلمان تحديد موعد لحضور رئيس الوزراء للإجابة عن أسئلة موجهة من النواب في شأن "ملفات سياسية وأمنية".

"الحياة" في بيان يعكس نية الرئيس دونالد ترامب التحرك جدياً في عملية السلام، وفي ضوء جهود إقليمية ودولية لتحريك هذا الملف، أكد الرئيس الأميركي في اتصاله الأول مع الرئيس محمود عباس، أن "الوقت حان لإبرام الصفقة" والوصول إلى اتفاق يعطي الفلسطينيين والإسرائيليين السلام والأمن اللذين يستحقونهما".