لبنان الحر

استقبل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون سفير مصر نزيه النجاري وتم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

صوت لبنان

التقى وزير الصحة الدكتور غسان حاصباني محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس دائرة أمن عام الشمال العميد ريمون أيوب.

radio orient

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة سفير النمسا في لبنان مارين فربا وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا مع النسبية بمراتبها المختلفة لأنها تنصف الناس وتمثل جميع القوى من دون استثناء.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدولة لشؤون المهجرين طلال أرسلان وتم البحث في موضوع قانون الانتخاب.