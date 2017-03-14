"النهار" حاول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أمس نزع فتيل الأزمة بين هولندا وتركيا الغاضبة من منع سلطات لاهاي اثنين من وزرائها من المشاركة في تجمعات لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراضيها.

"النهار" أثارت مشاركة وزراء أتراك في التجمعات الهادفة إلى حشد التأييد لمشروع تعديل دستوري يوسع صلاحيات أردوغان سيعرض على استفتاء في 16 نيسان، توتراً مع عواصم أوروبية في الأسابيع الأخيرة. ولوح وزير تركي باحتمال إعادة النظر في اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

"النهار" دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تجنب التصريحات المبالغ فيها والأعمال التي من شأنها زيادة التصعيد وذلك بعدما توعد أردوغان بأن تدفع هولندا "ثمن" المعاملة التي تلقاها الوزيران والتي تذكّر على حد قوله بـ"ممارسات النازية والفاشية".

"النهار" حضت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك مع مفوض التوسيع والسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان، تركيا، على تفادي أي تصعيد جديد وإيجاد وسائل لتهدئة الوضع.

"النهار" دعا الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك إلى إعادة النظر في اتفاق الهجرة الموقع قبل سنة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ورأى أن على تركيا إعادة النظر في سياستها لمنع مرور المهاجرين براً مع أنها ستظل تمنع عبورهم بطريقة غير شرعية بحراً لعدم تعريض حياتهم للخطر.

"النهار" ندد مرشح اليمين الفرنسي للرئاسة فرنسوا فيون أمس بـ"حملة اضطهاد" له واتهم الصحافيين بـ"التفتيش في سلال المهملات" بعد كشف تلقيه مجموعة من البزات الفاخرة من أحد أصدقائه.

"النهار" قالت الشرطة الصومالية وأجهزة طبية أن سيارة مفخخة انفجرت قرب فندق في شارع مزدحم بالعاصمة مقديشو أمس، مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل بعد ساعات من انفجار آخر أودى بحياة سائق حافلة صغيرة حاول اقتحام نقطة تفتيش.

"الأنوار" انتقدت المرشحة الرئاسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان قرار الحكومة بالسماح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعقد اجتماع جماهيري حاشد قبل استفتاء شعبي حول تعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المقرر أن يجري في السادس عشر من شهر نيسان المقبل.

"الشرق" أعلن التيار الإصلاحي في إيران دعمه للتيار المعتدل لدعم ترشيح الرئيس حسن روحاني للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 أيار المقبل، وسط تخوف من هندسة الانتخابات من خلال تدخل المرشد الأعلى والحرس الثوري والتيار المتشدد الذي يهيمن على القضاء والمؤسسات المشرفة على الانتخابات كمجلس صيانة الدستور كما حدث في انتخابات سابقة.