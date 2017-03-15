الشرق الاوسط 8/3/2017

البنك الدولي يرفع قيمة تمويله للبنان مع خفض الفائدة

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أمس، أن البنك الدولي يعمل على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان مع خفض قيمة الفائدة. وأعرب غانم عن ثقته في أن الشراكة بين لبنان والبنك الدولي "ستتطور وتصبح أكثر قوة، لأن الاقتصاد اللبناني اليوم أمامه فرص كبيرة للتحسن والتقدم في المستقبل"، وقال إن "للبنك الدولي اليوم عددا من المشروعات التي تنفذ في لبنان، أولهما في موضوع تأمين المياه، كمشروع سد (بسري) بتكلفة نحو 500 مليون دولار". وقال غانم إن "هدف البنك الدولي، زيادة التمويل للبنان، خصوصا في مجال البنى التحتية والحوكمة... وبالنسبة إلينا، المشكلة لا تمكن في الأرقام، ولكن الأهم إيجاد المشروعات المهمة، والحصول على مصادر تمويل أخرى لها، إلى جانب تمويل البنك الدولي. وعادة ما يمنح البنك الدولي مساعداته الفوائد، للدول التي تحقق أهدافه، وأبرزها محاربة الفقر والتنمية في قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات ومحاربة الفساد، وهي الملفات التي يكافح لبنان لإنجازها بعد انتخاب عون رئيسا، وتأليف رئيس الحكومة سعد الحريري لحكومته، لا سيما قضية محاربة الفساد. وقال الباحث والخبير الإقتصادي البروفسور، جاسم عجاقة، إن أهمية الزيارة تأتي في شقيها المعنوي والإقتصادي، موضحاً في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أن أهمية الشق المعنوي " تتمثل في إعادة الثقة بلبنان بعد انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة يرأسها الحريري، وهو ما أدى إلى عودة المنظمات الدولية بفاعلية إلى البلاد".

8/3/2017

"الحمائية" تقسّم العالم وتشق صف أميركا من الداخل

ظهرت في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأيام القليلة الماضية، انقسامات حادة حول بعض نقاط البرنامج الإقتصادي الرئيس دونالد ترمب، لا سيما الخاصة بتهديده فرض رسوم جمركية على الإستيراد من الصين بنسبة 45 في المائة، والمكسيك بنسبة 35 في المائة، إضافة إلى نسبة 10 في المائة بشكل عام، وإعفاء المصدرين الأميركيين من رسوم وضرائب. وقالت مصادر التجارية متابعة: "إن لوبي وقوى ضغط تتشكل الآن لتكون جزءًا من النقاش الدائر ليحظى رأيها بالاقناع المناسب في هذه القضية". وتضيف: "عدد من اللوبي أو قوى الضغط والتأثير ليست ببعيدة عن الجمهوريين تاريخيًا، ولا يرغبون في رؤية هوامش أرباحهم تتقلص أو تتبخر بفعل إجراءات ضد مصالحهم". إلى ذلك، بدأت جهات معنية بحماية المستهلك في أميركا تحذر من "إمكان إرتفاع الاسعار بعد رفع الجمارك بما يهدد القدرة الشرائية لشرائح واسعة من محدودي الدخل الأميركيين. وفي هذه الشريحة من صوّت بقوة لترمب. وهناك خوف من نقص سلع لا تنتج في أميركا، لأن عامل التخصص الصناعي بات موزعا بين البلدان المتقدمة". علاوة عى ذلك، ظهرت بعض المخاوف من صناعيين مصدرين "لأن الدول التي ستجد صادراتها إلى الولايات المتحدة معّرضة لجمارك عالية ستتخذ إجراءات مضادة بفرض رسوم إضافية على استيراد السلع الأميركية، منها قدّر جمهوريون متحمسون كبرنامج ترمب إيرادات البرنامج بتريليون دولار في 10 سنوات، لأن أميركا تصدر أكثر مما تستورد. فالجمارك تسد النقص الناتج عن إعفاءات المصدرين من الضرائب ونقص الإيرادات الضريبية الناتج عن خفض ضرائب أرباح الشركات من وعن الدول المتضررة من تطبيق سياسة ترمب الحمائية إذ تقول تقارير تجارية"إن المكسيك ستتأثر حتما لأن 80 في المائة من صادراتها تتوجه إلى الولايات المتحدة. لكن مصنعين أميركيين سيتضررون أيضاً، لأن جزءا من الصادرات المكسيكية هو عبارة عن قطع غيار ومكونات تستورد من أميركا ثم يجري تجميعها في المكسيك لتدمج من المنتج النهائي الأميركي".

9/3/2017

الصين "المتوازنة" أكثر صموداً أمام الأزمات العالمية

تناقش الصين هذه الأيام مستقيلها الاقتصادي في الأجل القصير، والسمة الغالبة هي التوازن بين التوسع خارجياً ودعم وتنشيط الطلب المحلي، لخلق نمو مستقر، يصعب تأثره بالأزمات الداخلية والخارجية. فالاثنين الماضي، قال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين إن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات لدعم الإستثمار الخاص في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الحفاظ على النمو الإقتصادي القوي، وفي الوقت الذي تجري فيه إصلاحات هيكلية. لكن تشانغ يونغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قال في مؤتمر صحافي إن الإستثمار الخاص يستقر، وإن الاجراءات التي جرى اتخاذها لتعزيز هذا الاتفاق بدأت تؤتي ثمارها. وقال تشانغ إن الصين ستقلص العقبات أمام دخول الإستثمار الخاص وتكسب القواعد، وتدعم الاستثمار بشكل أكبر عبر برامج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وتتطلع الصين إلى تقليص المخاطر الناجمة عن سنوات من التحفيز المدعوم بالائتمان، والذي يتركز في قطاعات حكومية مثقلة بالديون في الوقت الذي تحافظ فيه على معدل نمو مرتفع. ويوم الثلاثاء الماضي، تم إعلان ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي على نحو غير متوقع للمرة الأولى في ثمانية أشهر في فبراير الماضي، متجاوزة ثلاثة تريليونات دولار، في الوقت الذي ساهمت فيه تنظيمية صارمة، وتراجع الدولار في تعزيز تدفقات رأس المال. وقد خفضت الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة خفض معدلات نمو الديون وتعزيز الاستقرار المالي. وقال رئيس الوزراء الصيني "لي كيشيانغ" أمام مؤتمر الشعب القومي (البرلمان الصيني)، الأحد الماضي أن الحكمومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 بالمائة تقريباً خلال العام الحالي. والصين تدعم الطلب المحلي، ولكنها لا تهمل الخارج، فقد استثمرت الصين أكثر من 50 مليار دولار في الدول الواقعة على حزام طريق الحرير، منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق عام 2013. هذا بالإضافة إلى دعم التنمية في الكثير من الدول، واستمرار تحالف بريكس، وإنشاء البنك الآسيوي لدعم اللبنية التحتية.

11/3/2017

ميركل تسافر لأميركا مدعومة برجال أعمال أقوياء وبيانات إقتصادية جيدة

نقابل السيدة الأقوى في العالم رئيس أكبر دولة في العالم منتصف الأسبوع، ورغم أن ميركل وترمب يختلفان كليًا حول إدارة الاقتصاد والتجارة العالمية، فإن ميركل أعدت العدة لجعل النقاشات بناءة. اذ تصطحب المستشارة الألمانية رئيسي شركتي سيمنز للصناعات الإلكترونية وبي إم دبليو للسيارات، الألمانيتين، ومن المفترض أن يساهم رئيس سيمنز جو كايزر ورئيس بي إم دبليو هارالد كروجر في توفير مناخ جيد للمحادثات مع رجل الأعمال السابق ترمب. تجدر الإشارة إلى أن شركتي سيمنز وبي إم دبليو تشغلان في الولايات المتحدة عدة مصانع وتوفران كثيرا من فرص العمل هناك باستثمارات ألمانية مباشرة. وكان ترمب أعلن من قبل عزمه فرض قيود جمركية على الواردات القادمة من دول لدى الولايات المتحدة عجز تجاري معها، وكان يقصد في ذلك الصين وألمانيا على وجه الخصوص، ولكن الإدارة الأميركية تراجعت كثيرا عن مهاجمة ألمانيا خصوصا، وتحدثت عن صناعات واستثمارات ألمانية مهمة، وبخاصة في مجال الكيماويات، وعرضت اتفاق تجارة حرة منفصلا مع ألمانيا بدلا من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي كله، ولكن قلب القارة العجوز وعصب قوتها الاقتصادية رفض الاتفاق. وأشار معهد الاقتصاد العالمي في ألمانيا إلى أن الاقتصاد الألماني ما يزال محافظا على اتجاهه نحو النمو بمعدلات واضحة. وجاء في تقرير عن التوقعات الاقتصادية عرضه المعهد في مقره في شمال ألمانيا، أول من أمس، الخميس، أن طفرة النمو في الاقتصاد الألماني تسير على قاعدة عريضة وبقفزات كبيرة. ويرى باحثو المعهد أن هناك قوى دافعة في مجال الاستهلاك وقطاع التصدير والاستثمارات، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من دفع الاقتصاد الألماني تدريجيا نحو تحقيق أعلى نمو.

13/3/2017

الاقتصاد الياباني ينتعش بعد السنوات الجفاف

تظهر على الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعض علامات الانتعاش، بعد فترة ركود وانكماش طويلة. وتقول الجهة العاملة على جميع بيانات ثقة مديري المشتريات والمبيعات إن هناك زيادة في الإنتاج . أما الطلبيات من الخارج، فهي الأعلى منذ كانون الأول 2013.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء شيزو أبي قد عملت منذ 2013 على خطة للخروج من الانكماش، قوامها توسع في الإنفاق الحكومي، ومرونة في السياسة النقدية يقودها البنك المركزي بإجراءات تيسير كمي وشراء أصول، مع برامج إعادة هيكلية في عدة قطاعات. وللمثال، عملت الحكومة في 2016 على عدة جبهات، بخطط لإنفاق 256 مليار دولار باستثمارات حكومية على البنى التحتية، والقطاعات الزراعية والسياحية، فضلاً عن برامج مساعدة للشركات التي قد تتضرر من الـ"بريكست" ومساعدة قطاعات أخرى، لا سيما التي تضررت من كارثة فوكوشيما. وذلك إلى جانب برامج اجتماعية لزيادة النمو الديموغرافي، ورعاية الأطفال، ومساعدات مالية أخرى، مثل دعم فوائد قروض عدد من القطاعات الإنتاجية، وإطلاق خطط إنشاء قطار متقدم جداً بين طوكيو وأوزاكا، يضاف ذلك إلى مشاريع خاصة باستقبال الألعاب الأولمبية في 2020، خصوصاً على صعيد البنى التحتية الرياضية والفندقية والخدمية ذات الصلة. وتتوقع السلطات اليابانية إيرادات من إستثمارات استقبال تلك الألعاب بنحو 283 مليار دولار بين 2013 و2030. وتؤكد وزارة المالية أن هناك خطة جديدة في 2017، تظهر في الربيع أو الخريف، لكن محللين يرون أن كل ذلك لم يحفز الاستهلاك الداخلي كما يجب. ويشير أستاذ التمويل المتخصص بالشؤون اليابانية في جامعة جنيف، ميشيل جيراردان، إلى أن البطالة عند أدنى مستوياتها، وهناك وظائف كثيرة، حيث يقابل كل 100 قادم إلى سوق العمل 140 فرصة عمل جديدة، أي بمعدلات هي الأفضل منذ ربع قرن.

الحياة 9/3/2017

الكويت تبني جسراُ بين العاصمة والشمال يعتبر من بين الأطول في العالم

تبني الكويت أحد أطول الجسور في العالم لربط العاصمة بشمالها النائي، حيث مشروع "مدينة الحرير" الذي تخطط الحكومة لضخ بلايين الدولارات فيه أملاً في إحياء روح "طريق الحرير" التجاري التاريخي. وتتطلع الكويت إلى تحويل منطقة الصبية، في أقصى شمالها قرب الحدود العراقية، إلى منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوروبا، بكلفة تقدر ببلايين الدولارات. ويبلغ طول "جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح" أمير البلاد السابق الذي توفي في كانون الثاني (يناير) 2006، نحو 36 كيلومتراً، معظمها فوق البحر. ويفترض أن يقلص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة حالياً إلى ما بين 20 و25 دقيقة. وعلى رغم التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق العالمية، وإجراءات التقشف غير المسبوقة التي اعتمدتها دول الخليج منذ العام 2014 لمواجهة العجز في موازناتها، فإن الكويت، التي يشكل النفط 95 في المئة من إيراداتها، تعهدت بعدم المس بالمشاريع الإستثمارية الكبرى. وتملك الكويت صندوقاً سيادياً خارج الدولة تبلغ احتياطاته من النقد الأجنبي 600 مليون دولار، وتدير خطة تنمية خمسية تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 115 بليون دولار.

12/3/2017

أهمية المصالح السعودية النفطية في زيارة خادم الحرمين لآسيا

وقع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية في 28 شباط فبراير. اتفاقاً للبيع والشراء استطاعت الأولى من خلاله شراء حصة في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في ولاية جوهر في جنوب ماليزيا. وسيترتب على هذا الاتفاق حصول كل من الشركتين على حصص متساوية في أجزاء متعددة من مشروع التكرير والبتروكيماويات المتكامل. ويذكر أن مجمع بينغيرانغ يهدف إلى لعب دور صناعي إقليمي في قطاعي النفط والغاز وتطوير التقنية في جنوب شرق آسيا نذكر هنا أن تغيراً اقتصادياً ذا أبعاد جيوسياسية طرأ على وجهة الصادرات النفطية الخليجية والسعودية منذ مطلع الألفية. فبدلاً من اتجاه معظم الصادرات غرباً إلى دول السوق الأوروبية وأميركا الشمالية، تغير الاتجاه شرقاً، خصوصاً مع تقلص استيراد النفط في الدول الغربية وزيادته المهمة في الدول الآسيوية. وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد الضخم. المرافق له ضمن هذا السياق، لتعزيز المصالح النفطية السعودية في أسواقها الجديدة، من خلال استثمارات مشتركة، تضمن الأسواق النفطية المستقبلية. ومن التوقع أن تتطور هذه الاستثمارات والأسواق المشتركة لفتح الأبواب تدريجياً لتوسيع المصالح الاقتصادية والتقنية والتجارية المشتركة. وبدأت فعلاً زيادة صادرات النفط الخام تدريجياً، تبعتها الإتفاقات الاستثمارية التي ضمنت حيزاً مهماً من الأسواق، كما حصل مع الإتفاق مع ماليزيا وقبلها مع الصين.