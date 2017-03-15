لبنان الحر

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب بطرس حرب الذي طالب الحكومة إما بإقرار مشروع قانون جديد للانتخابات قبل العشرين من الجاري أو تقديم استقالتها لعجزها عن إدارة البلاد.

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سعيه الدائم للوصول الى قانون انتخابي جديد يحقق التوازن والعدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين ويؤمن الاستقرار السياسي مدخلاً لصحة التمثيل.

radio orient

في ذكرى الرابع عشر من آذار، اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أنّ انتفاضة الاستقلال أصبحت منذ انطلاقها ملكاً للشعب اللبناني باعتبارها تمثل تطلعاته وتوقه نحو بناء دولة المواطنة المدنية ودولة المواطنين الذين يتساوون جميعاً أمام القانون ويتمتعون بالحقوق والحريات الأساسية.

اذاعة النور

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري التعازي بوفاة صهره عماد فضل الله من كل من: رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، الرئيس نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وزير العدل سليم جريصاتي، النائب أسعد حردان، قائد الجيش العماد جوزيف عون، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.

صوت المدى

اعتبر النائب آلان عون أن ما يحل المشكلة هو الوصول الى قانون انتخابي جديد، مشدداً على أنه "من خارج قاموسنا إجراء الانتخابات على أساس الستين وسنحارب فرضيات التمديد".