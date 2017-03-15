"النهار" التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض أمس لإجراء محادثات تتناول على الأرجح الفرص الاستثمارية في المملكة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في سوريا.

"الحياة" استقبل إمبراطور اليابان أكيهيتو في طوكيو أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقلّده أثناء مأدبة غداء خاصة في القصر الإمبراطوري الوسام السامي "زهرة الأقحوان" تقديراً. ومن المقرر أن يغادر العاهل السعودي طوكيو اليوم بعد زيارة استمرت يومين إلى العاصمة الصينية بكين في المحطة الخامسة لجولته الآسيوية التي بدأها في 16 شباط الماضي.

"النهار" "اتهام باختلاس أموال عامة" إلى مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون قبل ستة أسابيع من الانتخابات وذلك في إطار تحقيق في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه.

"النهار" أعلن مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقاً للاشتباه في تصرف للمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون تضمن محاباة خلال زيارة قام بها للاس فيغاس في كانون الثاني 2016 عندما كان وزيراً للاقتصاد.

"النهار" في وقت دخلت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس كارل فينسن" المياه قبالة ساحل كوريا الجنوبية أمس، توعدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بهجمات بلا رحمة إذا انتهكت حاملة الطائرات سيادتها أو كرامتها خلال مناورات أميركية – كورية جنوبية.

"النهار" قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لمؤسسة بشروط أن تحظر ضمن قوانينها الداخلية إبراز أو ارتداء رموز دينية أو سياسية كالحجاب بموجب قرار نشر أمس.

"الأنوار" شاركت قطع بحرية حربية من عدة بلدان في مناورات أطلسية في البحر المتوسط ركزت على مواجهة الغواصات. وقد دارت المناورات بشكل خاص قبالة إيطاليا. وبالتزامن مع المناورات البحرية جرت مناورات جوية أطلسية وقامت طائرات "يوروفايتر" الألمانية بتنفيذ بعثة حماية المجال الجوي في دول البلطيق.

"الأنوار" جددت مجموعة من الولايات المتحدة الأميركية الاثنين مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات غالبية مسلمة، قائلة إن أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية.

"الأنوار" قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إنها ستخطر البرلمان هذا الشهر عندما تفعّل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة لبدء عملية الخروج رسمياً من الاتحاد الأوروبي.

"الشرق" ذكر مدير عام شركة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف أن السعودية تبدي اهتماماً كبيراً بشراء دبابات "تي 90 إم إس" روسية الصنع بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومنظومات صاروخية ومدفعية ومروحيات.