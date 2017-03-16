"مؤسسة هاريتاج" حذرت من تكرار أخطاء الرئيس أوباما في الوثوق بدبلوماسية الرئيس بوتين باحتواء إيران. ودعت الإدارة الجديدة إلى بذل جهود أكبر لتوفير الحماية للمصالح الأميركية وللحلفاء.

"معهد كارنيغي" ركز على التصدع الذي أصاب علاقات العشائر السورية بداخلها من ناحية ومع العشائر الأخرى من ناحية أخرى حول الموقف من دعم أو مناهضة النظام السوري. وأشار إلى أن التصدعات العميقة رافقت توجيه بعض زعماء العشائر لطلب الدعم الخارجي. مما أدى برعاياهم النظر إليهم كوكلاء لأطراف أجنبية، عاجزين عن تأمين الأمن والرفاهية لأبناء العشيرة.

"معهد الدراسات الحربية" قال إن على الولايات المتحدة تركيز جهودها على استعادة نفوذها والحصول على تنازلات ذات معنى من التحالف المؤيد للنظام السوري عوضاً من رفع رايات الاستسلام لمصالح الخصوم الاستراتيجية مقابل مكاسب غير دائمة ضد داعش والقاعدة.

"معهد المشروع الأميركي" أعرب عن قلقه من بسط إيران لنفوذها الإقليمي عبر القوة الناعمة كإحدى الوسائل المتاحة ضمن حزمة خيارات في منظومة تعدد الاستراتيجيات التي باستطاعتها البناء عليها والمزج بين وسائل أخرى لبلوغ نتائج أشد فعالية.