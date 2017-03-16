لبنان الحر

عبّر الرئيس نبيه بري عن تفاؤله بأن الحلول والإجابات اللبنانية لن تكون ترقيعية بل ممهدة للتطور والحداثة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق المرأة والإنسان.

صوت لبنان

غادر رئيس الجمهورية ميشال عون بيروت اليوم متوجهاً إلى روما في زيارة رسمية إلى الفاتيكان يتوجها بلقاء البابا فرنسيس على أن يلتقي أيضا أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين.

radio orient

يجري النقاش في جلسة مجلس النواب بشكل مسهب وفي حال عدم إقرار السلسلة الليلة سيكون هناك جلسة اليوم .

اذاعة النور

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن "الأمر في القانون الانتخابي يحتاج فقط إلى جهد واحد، ألا وهو الإيمان بأن الانتخابات هي عملية تنافسية حقيقية تنتج تمثيلاً حقيقياً وعادلاً، وعليه فإذا انطلقنا من هذه القاعدة سنصل إلى القانون العادل والطبيعي الذي يؤمن تمثيلاً صحيحاً.

صوت المدى

أكد عضو " تكتل التغيير والإصلاح " النائب ابراهيم كنعان في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي " اننا نأمل الالتزام بما كان قد صوت عليه سابقا، فالاستفاضة بالنقاشات ليست مؤشرا ايجابيا وقد لا تقر السلسلة غدا اذا استمر النمط نفسه".