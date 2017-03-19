لبنان الحر

إلتقت النائب بهية الحريري راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد والمطران مارون العمار.

صوت لبنان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وعرض معه الأوضاع الأمنية العامة في البلد.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط وفداً في بلدة عرسال على رأسهم رئيس بلدية البلدة واعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة.

اذاعة النور

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور أننا نريد قانوناً انتخابياً يكون فيه تطوير للنظام السياسي ويكون فيه توحيد بين اللبنانيين ولا نريد قانون انتخاب يفرق بين اللبنانيين.

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان خو نقطة تلاقي لكل الطوائف والحضارات وأن الخوف أصبح وراءنا واجتزنا اخطر مراحل تاريخنا.