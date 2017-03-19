"المستقبل" تعهدت الولايات المتحدة والصين، العمل معاً لمواجهة التهديدات التي ينطوي عليها برنامج كوريا الشمالية النووي فيما حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من أن الوضع وصل إلى مستوى "خطير". وبدت اللغة التي استخدمها تيلرسون ونظيره الصيني وانغ يي بعد محادثاتهما في بكين أقرب إلى التصالح، بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بعدم بذل جهود كافية لكبح جماح جارتها الصعبة المراس، فيما اتهمت بكين البيت الأبيض بتأجيج التوتر.

"الحياة" قتلت قوات الأمن الفرنسية رجلاً حاول انتزاع سلاح جندية في مطار أورلي في باريس، في حادث أجبر السلطات على إخلائه من آلاف المسافرين، واحتجاز مئات آخرين في طائرات حطّت في المطار الذي أوقفت حركته لفترة وجيزة. ويسلّط الحادث الضوء مجدداً على الوضع الأمني في فرنسا التي ما زالت تخضع لحال طوارئ، بعد مقتل 235 شخصاً بهجمات إرهابية في السنتين الماضيتين، وقبل انتخابات الرئاسة التي تُنظّم دورتها الأولى الشهر المقبل.

"الحياة" شكّك رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية "بي إن دي" برونو كال في تورط جماعة الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز (يوليو) الماضي. تزامن ذلك مع ترجيح وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل ألا تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.