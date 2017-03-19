"المستقبل" غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الصين، عقب زيارة رسمية لها، عائداً إلى السعودية، مختتماً جولة استغرقت شهراً في آسيا شملت أيضاً ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان. وبعث خادم الحرمين برقية شكر للرئيس الصيني شي جين بينغ، شكره فيها على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

"المستقبل" تخوض القوات العراقية بعد بلوغها المدينة القديمة، وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل، قتالاً شرساً من شارع إلى شارع ومنزل إلى منزل مع مقاتلي "داعش" المتحصنين داخل هذه المنطقة المكتظة بالسكان.

"المستقبل" أعلن متحدث باسم الرئاسة المصرية أن البابا فرنسيس سيزور مصر الشهر المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيجتمع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب والأنبا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس. وقال المتحدث علاء يوسف إن الزيارة ستكون في الأسبوع الأخير من نيسان وأن البابا فرنسيس سيجتمع مع الطيب في مشيخة الأزهر ومع البابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية، كما سيزور الكنيسة الكاثوليكية المصرية. وأضاف في بيان أن مصر "تؤكد تطلعها لأن تسهم تلك الزيارة الهامة في ترسيخ رسالة السلام وتعزيز روح التسامح والحوار بين كافة البشر من مختلف الأديان فضلا عن نبذ خطاب الإرهاب والتعصب وممارساته الآثمة".

"الحياة" يبدأ الرئيس محمود عباس زيارة إلى القاهرة، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فترة من الفتور سادت العلاقة بين الجانبين. وتأتي الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس المصري، قبيل انعقاد القمة العربية في الأردن في 29 الشهر الجاري، وتستبق زيارة السيسي واشنطن.

"الحياة" لوّح مجلس محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) بتنظيم اعتصام مفتوح في حال لم تحصل المحافظة على مستحقاتها النفطية من الموازنة العامة، وفقاً لقانون البترودولار. وقال عضو مجلس المحافظة حسام أبو الهيل لـ "الحياة"، إن "المحافظة حصلت على وعود مركزية بمنحها سندات مالية معتمدة من رئاسة الوزراء لضمان حصولها على مستحقات مالية في الوقت الذي لا تملك الحكومة المركزية سيولة كافية لمنح المحافظة المبالغ التي تطالب بها".