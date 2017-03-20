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حدثان بارزان اليوم، الأول: هدوء الزعيم وليد جنبلاط في مهرجان المختارة، على عكس الشائعات التي راجت عن توقع مواقف ساخنة، إذ أن المهرجان تميز بثلاث نقاط: الأولى: الحشد الجماهيري الكبير. الثانية: مشاركة جامعة للقيادات الوطنية. الثالثة: تسليم جنبلاط لنجله تيمور زعامة العمل السياسي في الجبل، ويبقى هدوء جنبلاط مركزاً على الحوار اللبناني وفلسطين المقاومة. الحدث الثاني كان في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، وفيه محاولة البعض دفع الوطن إلى ما يشبه التفلت الأمني، عن طريق إحداث فوضى، وهذا ما برز في ظهور الأشخاص المقنعين بين الفقراء الذين تعرضوا أيضاً للابتزاز السياسي تحت ذريعة منعِ فرض الضرائب.

المنار

نجح حاجز حديدي وآخر بشري في منع احتكاك مباشر بين المتظاهرين والقوى الأمنية في رياض الصلح، وبقي التراشق عن بعد: زجاجات فارغة وصيحات رافضة لفرض الضرائب على الفقراء، لم توفر رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر ساحة الاعتصام على عجل قبل تفاقم المشكل.

nbn

تظاهرة احتجاجية في وسط بيروت رفعت الصوت فعبرت، في مشهد ديمقراطي لم تشوهه احتكاكات عابرة مع القوى الأمنية، بعد محاولة شبان اجتياز الحواجز نحو السرايا الحكومية.

عناوين مطلبية حضرت وقوى بالجملة اجتمعت، فخلطت التظاهرة بين الأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات المدنية، فارتفعت شعارات كادت تضيع الهدف الذي دفع المتظاهرين للتحرك: إقرار سلسلة الرتب والرواتب ورفض الزيادات الضرائبية على الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل.

mtv

من بيروت إلى المختارة، انه يوم مميز في تاريخ لبنان.

في العاصمة أولا، تجمع شعبي كبير في ساحة رياض الصلح، رفضاً للضرائب التي حاول مجلس النواب تمريرها في بحر الأسبوع. يوم المختارة كان مميزاً أيضاً، عنوانه الأساسي، مهرجان هادر لخطاب هادئ، فرسالة وليد جنبلاط إلى الرئيس ميشال عون والعهد وصلت بهدوء، فيما ألبس ابنه تيمور كوفية الزعامة، بعد أربعين عاماً كاملة على إلباسه العباءة إثر استشهاد والده.

NTV

فيما كانت جموع الناس تتوافد إلى رياض الصلح. كان وليد جنبلاط ينتزع الحشود من الساحل إلى الجبل، ويقيم لتيمور حفل استقبال زعامته، مكلّلا بالكوفية الفلسطينية وقضيتها التي حملها كمال جنبلاط كأمانة.

المستقبل

النهار السياسي اللبناني الطويل بدأ بمسيرة حاشدة في عمق الشوف بالمختارة، إحياء للذكرى الـ40 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط. فوسط الحشود التي فاقت المئة ألف شخص، والتي جاءت من كافة المناطق في الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، سار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جنباً إلى جنب، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي ألقى كوفية الزعامة على كتفي نجله تيمور، وأوصاه بأن يحمل تراث جده الكبير كمال جنبلاط، وأن يشهر كوفية فلسطين ولبنان التقدمي، والأحرار والثوار، والمقاومين لإسرائيل، أيا كانوا، والمصالحة والحوار، قائلاً له: عند قدوم الساعة، أدفنوا أمواتكم وانهضوا.

أما في ساحة رياض الصلح، فالتظاهرة التي انطلقت تحت عنوان: رفض الضرائب والمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، من خلال وقف الهدر، فتخللها أعمال شغب وافتعال إشكالات مع القوى الأمنية، من خلال رمي المفرقعات النارية، ومحاولة إزاحة الحاجز الحديدي، الذي يفصل بين المتظاهرين والسراي الكبير، ما دفع "الكتائب" و"الاشتراكي" و"الأحرار"، إلى الانسحاب.

OTV

في الجبل، كان حدث المبايعة لانتقال العباءة الجنبلاطية من الأب إلى الابن، بعرض قوي من الناحية الشعبية، وبخطاب سياسي مختصر. أما في بيروت، فمتظاهرون من جهات سياسية مختلفة، رفعوا شعارات متباينة من دون أي اتجاه واضح أو هادف للتحرك. وهو ما تمثل في شكل واضح عندما خاطبهم رئيس الحكومة سعد الحريري، مطالباً إياهم بلائحة مطالب، فكان الرد، بالعبوات الفارغة.

LBC

التاسع عشر من آذار 2017 يوم تاريخي بامتياز، من المختارة الى رياض الصلح. البيت الجنبلاطي سلم تيمور الكوفية، لكن جنبلاط ما زال في الواجهة، لا هو تخلى عن الزعامة، ولا تيمور أخذ الواجهة كليا.

الميادين

قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان للميادين إننا "استطعنا تطوير صواريخنا والوصول إلى الرياض"، مشيراً إلى أن "صاروخ "بركان2" هو أول صاروخ يصل إلى قاعدة الملك سلمان".

الجزيرة

قالت مصادر عسكرية عراقية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا من القوات الحكومية وتنظيم الدولة الإسلامية في معارك عنيفة بمنطقة باب الطوب الواقعة وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل.

العربية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه في إطار مهام قوات حرس الحدود للمحافظة على حدود المملكة وتأمينها من أي تهديدات أمنية، فقد تمكن رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي، من إحباط عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة وأكثر من نصف طن من الحشيش المخدر والقبض على المتورطين فيها وذلك بعد رصد محاولات المهربين لتجاوز الحدود ودخول المملكة.