لبنان الحر

ألبس رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط نجله تيمور كوفية دار المختارة، خلال احتفال حاشد في المختارة، في الذكرى الأربعين لاستشهاد والده كمال جنبلاط.

صوت لبنان

انتقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فرض ضرائب على المواطنين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بدلاً من إعادة المال العام المهدور إلى خزينة الدولة.

radio orient

توجّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى ساحة رياض الصلح حيث خاطب المتظاهرين بالقول: "نحن هنا وعدناكم أن نكون واضحين معكم، سترون أن هذه الحكومة مع الرئيس ميشال عون ستكون دائماً إلى جانبكم وإلى جانب الناس ووجع الناس"، واعداً بمحاربة الهدر والفساد.

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أننا في حزب الله مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأن فيها مصالح الناس، ولكننا نرفض الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهذا أمر طبيعي، ولا يمكن أن نقبله في ظل جو اجتماعي معيشي ضاغط على الناس ووضع اقتصادي معلوم ومأزوم، وعليه فلا يصح أن نحمّل الناس كل هذه الأعباء.

صوت المدى

أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان أن قبل الرئيس ميشال عون ليس كما بعده، و"سننجز على رغم الرجم وتزوير الحقائق"، وقال "أتمنى أن تكون المعلومات المتداولة عن مساع لاستهداف العهد ومنع قانون الانتخاب وتطيير السلسلة وضرب حقوق الناس خاطئة".