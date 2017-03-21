لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ.

صوت لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

radio orient

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

اذاعة النور

غادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بيروت متوجهاً إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي الذي دعا إليه وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.