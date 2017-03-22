لبنان الحر

عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة وسفير الإمارات العربية المتحدة حمد بن سعيد الشامسي للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت لبنان

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين يقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل.

radio orient

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في زيارة بروتوكولية بعد توليه منصبه الجديد.

اذاعة النور

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.

صوت المدى

استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نشاطه في واشنطن باستقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان سيمون هانسشوي.