"اللواء" دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلام بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالسرعة الممكنة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب الإعلام الرسمي.

"النهار" أعلنت الولايات المتحدة أمس منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات للطيران آتية من دول عربية وتركيا بدعوى مخاطر حصول اعتداءات "إرهابية" في إطار تشديد سياسة الهجرة.

"النهار" سارعت أنقرة إلى الرد على قرار واشنطن، فطالب وزير النقل التركي أحمد أرسلان بـ"العودة" عن هذا القرار أو "تخفيفه" مشيراً خصيصاً إلى التأثير المحتمل على تدفق المسافرين.

"النهار" في المناظرة التلفزيونية الأولى من ثلاث بين المرشحين للرئاسة الفرنسية قبل شهر من دورتها الأولى، واجهت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي ترجح استطلاعات الرأي تأهلها للدورة الثانية انتقادات المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومنافسيها الثلاثة الآخرون.

"الأنوار" قدم برونو لورو وزير الداخلية الفرنسي استقالته بعد اعترافه بالتعاقد مع ابنتيه الطالبتين للعمل كمساعدتين برلمانيتين أثناء عطلاتهما الصيفية ولكنه نفى تصرفه بشكل غير قانوني.

"الأنوار" قالت الشرطة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا أمس في انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش على بعد أقل من كيلومتر واحد من المجمع الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

"الأنوار" ضبطت الشرطة اليونانية ثمانية طرود مشبوهة في مركز لفرز البريد في أثينا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بعد إرسال طردين ملغومين إلى مكتب صندوق النقد الدولي في باريس ووزارة المالية الأسبوع الماضي.

"الأنوار" قال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير والمتبرع السخي ديفيد روكفلر قد توفي أمس الأول عن 101 عام.

"الأنوار" أعلن حزب شين فين في إيرلندا الشمالية أمس عن وفاة مارتن ماكغنس القيادي السابق في الجيش الجمهوري الإيرلندي.

"الأنوار" قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن البلدين يؤيدان نظاماً بحرياً حراً ومفتوحاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

"النهار" أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن قمة الزعماء الأوروبيين لتحديد موقف الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع لندن في شأن خروجها من الاتحاد "بريكست،" ستعقد السبت في 29 نيسان.