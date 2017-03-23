TL

وخارج مواقفه التي أطلقها بعد جولات محادثاته المصرية، علم أن الرئيس الحريري دعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الجمعة في السرايا الحكومية لدرس جدول أعمال ولقراءة أخيرة لمشروع قانون الموازنة قبل إقراره في جلسة في القصر الجمهوري.

المنار

وبين هذا وذاك يعاد ترتيب الأولويات نحو قانون انتخابي من دون إهمال الشأن المطلبي المتسلسل من سلسلة الرتب والرواتب إلى ضرائبها فالموازنة وما يحيط بها. وعلى الساسة المبادرة لإنقاذ ما يمكن، على أمل أن تنطلق عجلة الاتصالات مع عودة رئيس الحكومة من مصر ووزير الخارجية من واشنطن حيث يعقد مؤتمر تحت عنوان محاربة الارهاب الذي كان يضرب اليوم في مكان آخر.

nbn

في الداخل معادلة أرساها أيضاً الرئيس بري، عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب إفقار، وعدم إقرار قانون انتخابي جديد انتحار، ومن هنا فإن السلسلة آتية ولن يمر شهر نيسان من دون إقرارها، وقد أثمر لقاء رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني مع الرئيس بري تعليقاً للإضراب المفتوح ابتداء من الغد، فيما يبقى أمام البلد أسبوعان أو ثلاثة للتوصل إلى قانون جديد يجنب لبنان السير نحو المجهول. وهنا تتحمل الحكومة المسؤولية، فهي لم تبادر الى تطبيق أكثر من 35 قانوناً أو إصدار المراسيم التطبيقية لها، الحكومة تنتظر عودة رئيسها من مصر لعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة، زيارة القاهرة دسمة توجها الرئيس سعد الحريري بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فأظهرت المحادثات السياسية انسجاماً بين اللبنانيين والمصريين ترجم بالاتفاقيات الاقتصادية.

mtv

لا يسعنا إلا تهنئة الطبقة الحاكمة على قدرتها الهائلة على تجديد بيع الأحلام لمواطنيها، ما إن سقطت مهلة الواحد والعشرين من آذار حتى بنت على أنقاضها وعلى عجل مهلة جديدة حددت بأسبوع للمتفائلين وبأسبوعين للمتشائمين، وسيتم ضمن التاريخين إنجاز قانون انتخاب يرضي كل اللبنانيين، الأمر المستجد تقاطع عليه إيجاباً رئيس أمل نبيه بري وتيار المستقبل بلسان الرئيس سعد الحريري والنائب ألان عون من الوطني الحر، علماً أن لكل منهم قانونه المختلف.

NTV

على توقيت بيغ بن استقر الحدث وعاشت العاصمة البريطانية ساعات رعب، قطع أوصالها وحوّل جسر وستمنستر ومعه مجلس العموم الى منطقة عمليات عسكرية. كل عمليات الإرهاب تحققت في عملية واحدة دهس على الجسر طعن في البرلمان وإطلاق نار خارجه. الشرطة البريطانية تعاملت مع الحدث على أنه فعل لفاعل معلوم هو الإرهاب حتى يثبت العكس وإلى أن تنجلي الصورة في مدينة الضباب.

المستقبل

النقاش يسير بشكل ايجابي وقانون الانتخاب سيكون كما يريده اللبنانيون. الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من القاهرة حيث اجتمع الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل لقائه شيخ الازهر وبابا الأقباط وترؤسه منتدى الأعمال اللبناني المصري. الرئيس الحريري أشاد بدور مصر على الساحة العربية. وقال في بلدينا نماذج للاعتدال والعيش المشترك بين الأديان والطوائف وهي باتت حاجة للعديد من دول المنطقة.

OTV

على طريقة "رب ضارة نافعة"، قد يكون ما حصل في المؤسسات والشارع في الأيام الماضية، نافعاً... أقله لجهة إعادة بوصلة الحكومة إلى قطب شمالها الأول وعلة وجودها الأولى، ألا وهي وضع قانون انتخاب أولاً وأخيراً، على أن يكون قانوناً فعلا، ويؤدي إلى انتخاب حقاً... كل الباقي منبثق من تلك الخطيئة الأصلية الأولى.

LBC

يجزم الرئيس بري أنه لن يمر نيسان من دون إقرار الموازنة. مجمل هذا الكلام لا يشي بالإيجابية، وأقصى ما يمكن قوله، إنه كلام حث أكثر مما هو تأكيد، فكيف يمكن في أيام معدودة إنجاز ما استعصى فعله في سنوات من قانون الانتخابات إلى الموازنة الى السلسلة؟ فقانون الانتخاب ينتظر منذ عام 2009، والموازنة تنتظر منذ عام 2005، والسلسلة تنتظر منذ عام 98، فما هي المعجزة التي ستنجز هذه الصعوبات الثلاث في أسابيع ثلاثة.

الميادين

مسؤول مكافحة الإرهاب في بريطانيا: نعتقد أن الهجوم نفذه شخص واحد وأنه قد قتل.

الجزيرة

نفذت قوات أميركية وكردية إنزالاً جوياً في منطقتي المحمية والكرين لتأمين المنطقة المحيطة بمدينة الطبقة وسد استراتيجي على نهر الفرات في ريف الرقة الغربي (شمال سوريا)، ليفتح التحالف الدولي بذلك جبهة جديدة في الحملة لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن هذه العملية وفرت جسراً جوياً ودعماً نارياً للتحالف قرب مدينة الطبقة.

العربية

أفادت موفدة "العربية" إلى جنيف بأن الافتتاح الرسمي لمحادثات جنيف حول سوريا سيكون الجمعة، وذلك لوجود المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا في أنقرة. وأضافت أن جميع الوفود وصلت إلى العاصمة جنيف، وأن مساعد دي ميستورا سيجتمع مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ظهر الخميس، في حين أشارت إلى أن جهاد مقدسي، أحد ممثلي مجموعة أو ما يعرف بـ منصة القاهرة هو أبرز الغائبين عن هذه الجولة.