لبنان الحر

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفداً من جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية في حضور رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات الدكتور إيلي الحاج موسى.

صوت لبنان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأكد الرئيس المصري وقوف مصر ولبنان معاً في المعركة المشتركة ضد الإرهاب.

radio orient

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة سفيرة النروج في لبنان ليخا ليند وتم عرض الوضع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

استقبل الرئيس نبيه بري وفداً من المعلمين في التعليم الثانوي والمهني وعرض معهم مطالبهم خصوصاً في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب اسطفان الدويهي في قصر بعبدا وتم البحث في آخر المستجدات.