"النهار" أبلغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مسؤولين كباراً في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم 68 دولة والذي يقاتل الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسوريا أمس في واشنطن أن الولايات المتحدة ستقيم مناطق استقرار مؤقتة لمساعدة اللاجئين في العودة إلى ديارهم خلال المرحلة المقبلة من المعركة ضد داعش والقاعدة. ولم يحدد الأماكن المقررة لإقامة هذه المناطق.

"النهار" في هجوم وصفته الشرطة بأنه إرهابي قتل أربعة أشخاص وأصيب 20 على الأقل في لندن أمس بعدما دهست سيارة عدداً من المارة وطعن مهاجم شرطياً قرب مبنى البرلمان البريطاني، في وقت كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد ألقت خطاباً أمام النواب. وعلقت جلسة مجلس العموم التي كانت منعقدة وطلب من المشرعين البقاء داخل القاعة.

"النهار" حصل الهجوم في الذكرى السنوية الأولى للهجمات التي شنها إسلاميون متشددون في بروكسيل وقتل فيها 32 شخصاً. وبين القتلى أمس المهاجم والشرطي الذي طعنه، في حين أن القتيلين الآخرين كانا من المارة الذين دهستهم السيارة على جسر وستمنستر المجاور لمبنى البرلمان البريطاني.

"النهار" قال مسؤولون فرنسيون إن ثلاثة تلاميذ فرنسيين تراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة أصيبوا في الهجوم في لندن أمس قرب البرلمان.

"النهار" قال مكتب رئيسة الوزراء في بيان: تعبر رئيسة الوزراء والحكومة عن التضامن مع القتلى والمصابين في هذا الحادث المفزع ومع أسرهم. ودعت لاحقاً إلى اجتماع أزمة. وأمرت ماي بتنكيس الأعلام في محيط مبنى رئاسة الوزراء حداداً على الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم.

"النهار" نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في موقعها الإلكتروني أن المهاجم قد يكون الجامايكي الأصل أبو عز الدين المعروف بتريغر بروكس في بريطانيا التي ولد فيها قبل 24 سنة.

"النهار" أعلن البيت الأبيض أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تحدثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الهجوم. وندد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بما وصفه بـ"أعمال العنف البشعة". وأجرى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مكالمة هاتفية مع ماي وأعرب عن تعازيه بضحايا الهجوم الإرهابي مؤكداً دعم بلاده لبريطانيا في حربها ضد الإرهاب.

"النهار" قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها أصيبت بالذهول لدى سماعها الخبر وأبدت استعداد بلادها لتقديم المساعدة لحكومة بريطانيا في حربها على الإرهاب. وتحدثت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ضرورة اتخاذ تدابير جماعية لمحاربة الإرهاب معربة عن تعازيها لأقارب ضحايا الهجوم في لندن وعائلاتهم.

"النهار" تحدث الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي عن انفجار صاروخ كوري شمالي على ما يبدو أمس عقب إطلاقه.

"النهار" وجه فرانك فالتر شتاينماير في أول كلماته رئيساً لألمانيا تحذيراً حاداً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إنه يجازف بكل ما حققته بلاده من إنجازات في السنوات الأخيرة والإضرار بالعلاقات مع شركائه.