"الجمهورية" قتل 33 مدنياً على الأقل في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة أميركية استهدف مركزاً لإيواء النازحين في شمال سوريا، في وقت بدأ اجتماع لدول هذا التحالف في واشنطن للبحث في آلية قتال تنظيم داعش.

"الجمهورية" أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن التحالف الدولي الذي تقوده بلاده لمكافحة الجهاديين سيحقق في المعلومات الواردة عن سقوط ضحايا في قصف قرب مدينة الرقة السورية.

"الجمهورية" في إطار جهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، أعلن "البنتاغون" أن المدفعية الأميركية تساند إلى جانب الغارات الجوية المعتادة قوات سوريا الديموقراطية في هجومها للسيطرة على سد الفرات وسد الطبقة في ريف الرقة الغربي.

"الجمهورية" نفذت قوات أميركية يرافقها عناصر من قوات سوريا الديموقراطية أمس عملية إنزال بري على بعد كيلومترات من مدينة الطبقة في ثلاث قرى جنوب نهر الفرات. وأعلنت حملة غضب الفرات تمكن تلك القوات من قطع الطريق الدولي حلب – الرقة – دير الزور، الذي يعد طريق إمدادات أساسي لتنظيم الدولة الإسلامية بين مناطق سيطرته في المحافظات الثلاث.

"الجمهورية" تدور معارك عنيفة لليوم الرابع على التوالي في شرق دمشق بين هيئة تحرير الشام (فصائل إسلامية وجهادية أبرزها جبهة فتح الشام) وفصائل مقاتلة متحالفة معها من جهة والجيش السوري من جهة ثانية. وتتركز المعارك بين جوبر (شرق) والقابون (شمال شرق) وتعد هذه المعارك الأكثر عنفاً في دمشق منذ عامين.

"الجمهورية" قال مصدر عسكري سوري لـ"رويترز" إن الجيش السوري يرسل تعزيزات لمواجهة هجوم كبير على محافظة حماه مع تصعيد الفصائل المسلحة المعارضة هجومهم على المنطقة.

"الجمهورية" قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: هناك تطورات على الأرض تثير القلق. وأضاف بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: يجب التوصل إلى عملية سياسية بأسرع وقت ممكن.

"الجمهورية" وصف وزير الخارجية الروسي الوضع الحالي في التسوية السورية بأنه لحظة حاسمة، داعياً إلى تثبيت التقدم الهش الذي تحقق في الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف.

"البناء" أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وفد نواب الجبهة الشعبية للأحزاب الوطنية التونسية أن أحد أخطر أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا والمنطقة يتمثل في محاولة ضرب الهوية والثقافة العربية من خلال بث الفكر المتطرف القائم على إلغاء الآخر.

"الأنوار" استهدف فصيل "جيش النصر" مطار حماه العسكري بصواريخ غراد وتحدث عن تدمير طائرتين حربيتين داخل المطار، فيما نفذت هيئة أحرار الشام هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين قرب بلدة صوران في الريف الشمالي لحماه.

"الأنوار" في أنقرة قالت تركيا إنها فتحت النار على منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب سوريا أمس، بعد أن قالت إن أحد جنودها قتل برصاص قناص عبر الحدود السورية من عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

"الأنوار" تحدث مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن عن "سعي أميركي – روسي لتحجيم دور تركيا من خلال نشر قواتهما إن كان في منبج أو في عفرين... وما يحصل تقاسم نفوذ بين الدولتين وليس صراعاً بينهما".

"الأنوار" أظهرت أدلة جمعتها وكالة "رويترز" أن القوات الروسية العاملة في سوريا منيت منذ أواخر كانون الثاني بخسائر في صفوفها تزيد أكثر من ثلاث مرات على عدد القتلى الرسمي، وذلك في حصيلة تبين أن القتال في سوريا أصعب وأكثر كلفة مما كشف عنه الكرملين.

"الأنوار" أعلن قائد سلاح البر الأميركي أن معركة الموصل تشكل نموذجاً لحرب العصابات في المستقبل. وأضاف الجنرال مارك ميلي أن المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد داعش في الموصل نموذج لحروب المدن التي يجب أن تتحضر لها جيوش العالم في المستقبل.

"الأنوار" قال مصدر عسكري مطلع في اتصاله مع بوابة أفريقيا الإخبارية أنه جرى الاتفاق على انسحاب ما تعرف بالقوة الثالثة من بوابة قويرة المال الواقعة شمال مدينة سبهة، وأشار إلى أن قوات حفتر تسيطر على مواقع للمسلحين في جنوب ليبيا.