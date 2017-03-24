لبنان الحر

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع "أن قطاع النفط والغاز هو القطاع الأكثر حساسية في لبنان، والأرقام الجديدة تُشير إلى أن الاحتياطي يُقدر بنحو 600 مليار دولار، لذا لا يمكننا أن نسامح أنفسنا في حال عاث الفساد أو الهدر في هذا القطاع الحيوي، فنحن اليوم داخل الحكومة وسنراقب جيداً ولن نترك أي فساد يتسرب الى هذا القطاع".

صوت لبنان

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وفد الاتحاد الأوروبي البرلماني الذي سيجول على كبار المسؤولين، على أن يتفقّد لاحقاً مخيم مار الياس للنازحين السوريين.

radio orient

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أنهى مرحلة الفراغ الرئاسي وخطا بلبنان خطوات متقدمة نحو الأفضل، وهذا ما بدأ يلمسه جميع اللبنانيين".

اذاعة النور

استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن، قبل ظهر اليوم، وفداً من نقابة أصحاب مصانع الدواء في لبنان وقد تم عرض للصعوبات التي يعاني منها قطاعهم على صعيد وضع العراقيل أمام تسويق الدواء اللبناني في السوق المحلي، أو على صعيد إقناع المنظمات الدولية بشرائه للنازحين السوريين، أو لجهة التصدير إلى الدول العربية والأوروبية في ظل موانع وتعقيدات التسجيل والاعتماد والترخيص غير المرتبطة بالمواصفات والجودة.

صوت المدى

التقى الرئيس ميشال عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي قدّم إليه دراسة حول خطة عمل الوزارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وهي مكوّنة من ثلاث مراحل وهدفها تمكين دور التخطيط الوطني في لبنان ووضع خريطة واضحة لتحقيق خطة الإصلاح.