لبنان الحر

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أننا نحترم الذين اعترضوا في الشارع والموازنة قابلة لإعادة النظر ولا شيء محسوم حتى الساعة وملف تجهيز المطار وتعزيز أمنه أقرّ.

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي رافقها في الزيارة نائبها المنسق المقيم والانساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وذلك تحضيراً للّقاء الذي سيجمع الرئيس عون بالأمين العام غوتيريس على هامش القمة العربية المقرر عقدها في البحر الميت في الأردن الأسبوع المقبل.

radio orient

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً هاتفياً اليوم بقائد الجيش العماد جوزاف عون، واطّلع منه على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وحدات الجيش لملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في مختلف المناطق.

اذاعة النور

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين "أن الفساد أصبح جزءاً من السياسة في لبنان وجزءاً من الحياة اللبنانية ولا يجب أن نتعجّب إذا كان جزءاً من أي قرار سياسي يؤخذ، فنحن نطالب دائماً الدولة والوزراء والحكومة بأن يأتوا إلى الحد الأدنى من تحقيق العدل والإنصاف بهذه المسائل".

صوت المدى

أشار وزير المالية علي حسن خليل قبيل جلسة مجلس الوزراء إلى "أنني من اتخذ القرار برفع سعر الدخان"، لافتاً إلى أن "رئيس مجلس إدارة الريجي شرح الأسباب".