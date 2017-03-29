الشرق الأوسط 22/3/2017

بعد ربع قرن....روسيا تتخلص من عبء "الديون السوفياتية"

شهر ونصف الشهر لا أكثر تفصل روسيا عن التخلص من عبئ ديون ورثتها عن الإتحاد السوفياتي، هذا ما أكده سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، في حديث للصحافيين أمس، أعلن فيه عن توقيع إتفاقية حكومية بين روسيا والبوسنة والهرسك، حول تنظيم التزامات الاتحاد السوفياتية المالية، موضحاً أن "الإتفاقية التي تم توقيعها تنص على حساب ديون الإتحاد السوفياتي للبوسنة والهرسك، وتحويلها إلى الدولار الأميركي. وبعد الحسابات، تم تحديد قيمة الدين بنحو 125.2 مليون دولار يجب على روسيا الإتحادية تسديدها دفعة واحدة خلال 45 يوماً منذ توقيع الإتفاقية ذات الصلة".

وأشار ستورتشاك إلى أن البوسنة والهرسك هي الدولة الوحيدة بين الدول التي قدمت قروضاً للإتحاد السوفياتي، ولم تسترد بعد تلك المبالغ. وتشير معطيات أوردتها وكالة "تاس" الحكومية إلى مبلغ 31 مليون دولار، قيمة ديون الدولة السوفياتية عام 1985. أما حجم الديون عند سقوط الإتحاد السوفياتي، فقد بلغت 67.8 مليار دولار، حسب جدول البنك الدولي. وكان الاتحاد السوفياتي يعتمد، لا سيما في التسعينات، بشكل كبير على القروض الحكومية والمصرفية لتمويل استيراد المعدات والمواد الغذائية والأدوية، فضلاً عن حاجة الدولة إلى موارد مالية لتغطية النفقات الحالية، لهذا، تراكمت ديون كبيرة على الاتحاد السوفياتي. وكانت هناك التزامات مالية أمام الجمهوريات السوفياتية الأخرى، وكذلك أمام مؤسسات مالية ومصارف، كما كانت مؤسسات إنتاجية سوفياتية تحصل على بعض المواد الخام مقابل سندات ديون، وكل هذا العبء كان على كاهل الدولة.

22/3/2017

أوروبا واليابان تتجهان بقوة إلى شراكة تقف في وجه الحمائية

تتوجه أنظار الإتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الأميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترمب.

وشدد رئيس المفوضية الأوروبية، خلال لقاء أمس في بروكسل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بصحبة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أن "الاتفاق ضروري، لأننا نؤمن بتجارة حرة ومتكافئة تقوم على أسس".

ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة"، مع سياسة الإدارة الأميركية. فقد أكد ترمب رسمياً انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم، عقب وصوله الى البيت الأبيض. واليابان الذي يجري التفاوض حولها منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير إهتمامها، فقد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" التي أبرمت مؤخراً مع كندا.

واليابان هي سادس شريك تجاري للإتحاد الأوروبي، وشكلت 3.6 في المائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا.

29/3/2017

"ديون الظل" تهدد الإقتصاد الصيني

أصدر رئيس أكبر مصرف في الصين وكبرى الهيئات الرقابية التأمينية تحذيرا قويًا يوم السبت الماضي حول مخاطر الأنشطة المصرفية في "الظل" على الاقتصاد الصيني، في آخر الدلائل على تصاعد حدة القلق لدى الإدارة العليا للحكومة الصينية بشأن الإقتراض الذي تتزايد بشأنه التكهنات حول إجراءاته التنظيمية. وتلعب الصيرفة والإقراض في الظل، الذي يحدث خارج القنوات المصرفية الرسمية في الصين، دورًا كبيرًا في الاقتصاد الصيني، حيث تتباطأ المصارف الكبيرة الخاضعة لسيطرة الحكومة في إجراءات إقراض الشركات الخاصة ورجال الأعمال. بيد أن الخبراء يشعرون بالقلق الكبير من أن يتحول الإقراض في الظل خارج المؤسسات الرسمية إلى قنابل اقتصادية موقوتة تهدد النظام المالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويبدو أن الكثير من الإقراض أصبح يمثل موجة من التكهنات، التي غالبا ما تنطوي على المعاملات العقارية، والتي باتت تشكل مصدرًا للقلق المتزايد لدى بعض المسؤولين الصينيين، والمصرفيين، وخبراء الاقتصاد. كما شهدت بعض أنواع الصيرفة في الظل نموًا مذهلا ، مثل القروض المتعهد بها.

23/3/2017

أوروبا رداً على "نزعة الحمائية": نريد جسوراً لا جدراناً

أكد كل من الاتحاد الاوروبي واليابان الاصرار على المضي قدمًا في العملية التفاوضية بين الجانبين من أجل توقيع اتفاقتي التجارة الحرة والشراكة الاستراتجية. جاء ذلك في ختام محادثات جرت ببروكسل أجراها رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الاوروبي. وقال إدوارد سيكلونا وزير المال المالطي:" انه امر سريالي نوعا ما لدول الاتحاد لان مجموعة العشرين موجودة للتعبير عن قيم تدعو الى رفع العقبات من طريق التجارة". بينما قال المركزي الاوروبي في دراسة امس ان سياسات الحماية التجارية ربما تزيد العجز التجاري للدول بدلاً من ان نقلصه، مؤكدا ان هناك حاجة الى وصفة مغايرة لتوجهات الحمائية وان تحرير التجارة العالمية واستراد السلع الوسيطة الاقل تكلفة سيحسن القدرات التنافسية ويساعد الشركات على الحفاظ على ميزانتها امام المناسفين الاجانب. و يبدو ان الدراسة فندت ايضا ادعاء الادارة الاميركية بان الدول التي تدير فائضًا كبيرا في ميزان المعملات الجارية ربما تتبع ممارسات تجارية غير عادلة. وقالت ان الدول ستنتظر بدلًا من ذلك الى ميزاتها التنافسية باعتبارها (مؤقتة) وتتعامل بحذر متوقعة ان يحرر الآخرون التجارة لتحسين معدلات الكفاءة وقدراتهم التنافسية.

28/3/2017

30 مليون شرق أوسطي في قبضة الجوع

قال تقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إن حالة الأمن الغذائي ومستويات التغذية تدهورت بشكل حاد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، ويبيّن التقييم الذي أجرته "الفاو" باستخدام مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي، أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد بين فئة البالغين في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كانت قريبة من 9.5 في المائة في الفترة 2014-2015، وهو ما يمثل نحو 30 مليون شخص. وقال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة "الفاو" في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد السلام ولد أحمد:" تواجه المنطقة تحديات غير مسبوقة ناتجة عن النزاعات، وندرة المياه، والتغير المناخي. تحتاج دول المنطقة إلى تنفيذ استراتيجية إدارة مياه طويلة الأجل وشاملة ومستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التخلص من الجوع بحلول عام 2030. ويشير التقرير إلى ندرة المياه والتغير المناخي بوصفهما التحديين الأساسيين أمام إنها الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية. كما تؤكد المراجعة الإقليمية لمنظمة "الفاو" على ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي على قطاعي المياه والزراعة.

28/3/2017

السعودية: أمر ملكي بتخفيض الضرائب على شركات النفط

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً كريماً يقضي بتخفيض ضرائب الدخل المفروضة على شركات النفط، الأمر الذي يحمل أبعاداً استراتيجية لمصلحة الملكة وشعبها. وبحسب نص الأمر الملكي، فإن سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية، سيكون وفقاً للاَتي: 50 في المائة للملكف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على "مائة مليار دولار"، و 65 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على "80 مليار دولار" وحتى مبلغ "مائة مليار دولار"، و 75 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على "60 مليار دولار" وحتى "80 مليار دولار"، و85 في المائة للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على "60 مليار دولار" وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح أن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. إلى ذلك، أكدت شركة "أرامكو السعودية" أن بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ يعتبر خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الإقتصاد الوطني.

الحياة 26/3/2017

آفاق استثمارات الطاقة في الشرق الاوسط

تفيد دراسة سنوية عن الاستثمارات في قطاع الطاقة لدول الشرق الأوسط صدرت أخيراً عن الشركة العربية للاستثمارت البترولية (أبيكورب) بأن مشاريع طاقوية مهمة يتم تنفيذها والتخطيط لها في الشرق الاوسط هذه السنة اذ على رغم الاجواء الاستثمارية الملبدة بالغيوم في المنطقة هناك نحو 327 بليون دولار قد تم الالتزام بها لمشاريع التي يتم التخطيط لها ويذكر ان بنك المعلومات المتوافر لشركة ابيكورب منذ سنوات يشمل جداول تفصلية لكل من مشاريع الطاقة في دول المنطقة تحت التنفيذ او تلك المخطط لها ويفيد بان السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تقود الإستثمارات الإقليمية بينما يحاول كل من العراق وإيران الاستثمار في مشاريع طاقوية للتعويض عن الوقت الضائع أثناء فترات الحصار والمقاطعة رغم تنفيذ بعض المشاريع فانهما يواجهان صعوبات وقد تعهدت الجزائر استثمار بلايين الدولارات في قطاع الإنتاج الطاقوي. ويتوقع ان تزيد مصر استثماراتها بخاصة على ضوء استكشافات الغاز العملاقة اخيرا في البحر الابيض المتوسط ولتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، بينما تزداد الاستثمارات في الطاقات المستدامة (الشمس والرياح) لتوليد الكهرباء في كل من المغرب وتونس والاردن. الا ان هناك تحديات تواجه مسيرة استثمارات الطاقة الإقليمية منها انخفاض أسعار النفط وضبابية الآفاق الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني الذي يترك بصماته على المخططات الاستثمارية. اما في إيران فتتجه غالبية الاستثمارات المخطط لها نحو مشاريع النفط والغاز ،وهذا يعكس اهتمام ايران بزيادة طاقتها الإنتاجية في هذين المجالين. ومن أهم المشاريع المخطط لها مشروع تطوير غاز كيش بكلفة 4.5 بليون دولار وتشيد منظومة أنابيب الغاز الداخلية بقيمة 8.5 بليون دولار.