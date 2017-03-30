لبنان الحر

استقبل وزير الإعلام ملحم الرياشي، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في وزارة الإعلام، الوزير السابق وليد الداعوق. كما استقبل الأمين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وسام قزي. وأطلع قزي الوزير الرياشي على مشروع lebolution حيث سيقوم حوالى 450 شاباً وشابة متحدرين من أصل لبناني بزيارة لبنان من 21 تموز المقبل ولغاية 31 منه.

صوت لبنان

اعتبر النائب غازي العريضي أنه من المعيب أن لا يقر قانون انتخاب في البلد، لأن ذلك يعتبر فشلاً لكل الطاقم السياسي، مشيراً إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط لا يريد من أحد أن يرضيه أو أن يميزه عن غيره.

radio orient

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين اليوم، عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الياس الخازن، وبحثت معه الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات.

اذاعة النور

لفت النائب ميشال موسى إلى أن هيئة مكتب المجلس النيابي ستضع على جدول أعمال الهيئة العامة بعض القوانين التي أنهت اللجان النيابية دراستها، مشيراً إلى أن ملف سلسلة الرتب والرواتب بحاجة إلى مزيد من البحث، إلا أن درسه أصبح مرتبطاً بمشروع الموازنة الذي أقر أمس في مجلس الوزراء والذي سيدرس في اللجان المتخصصة ومن ثم يتم إحالته إلى الهيئة العامة.

صوت المدى

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في قاعة اللجنة في ساحة النجمة وفداً من جمعية "جاد" شبيبة ضد المخدرات، برئاسة جوزف الحواط، ومشاركة النقيب السابق للأطباء زياد نصور، عرض معه للعمل الجاري في محاولة لوضع حد لهذه الآفة.