"الشرق" أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام روسيا تطوير التعاون مع جامعة الدول العربية بهدف توفير أسرع الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات الإقليمية وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد انتهاء الأزمات.

"النهار" بدأت المملكة المتحدة أمس عملية تاريخية للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تسعة أشهر من استفتاء قسّم المملكة وأضعف المشروع الأوروبي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية. وسلم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو رسالة الطلاق التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتنطلق بذلك رسمياً آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

"النهار" في تطور مفاجئ أعلنت تركيا انتهاء حملتها العسكرية في شمال سوريا "درع الفرات" من دون تحديد ما إذا كانت ستسحب قواتها من البلد المجاور.

"النهار" حذرت الولايات المتحدة أمس من أنها ستقوم خلال رئاستها لمجلس الأمن بمراجعة لأداء مهمات حفظ السلام في أنحاء العالم. وأوضح ترامب في أول طلب موازنة من الكونغرس أنه يأمل في خفض التمويل الأميركي للأمم المتحدة.

"الأنوار" وجه القضاء الفرنسي تهمة رسمية لزوجة المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون باستغلال المنصب والنفوذ بشأن الوظائف الوهمية بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.

"الأنوار" اجتمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو أمس في إطار جولة له في جنوب شرق آسيا.

"الشرق الأوسط" أكد السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شركلف دعم بلاده السعودية في الدفاع عن نفسها وعن أراضيها ومواطنيها من التهديدات في المنطقة. وأشار إلى قلق لندن إزاء تدفق السلاح الإيراني لليمن.

"الشرق الأوسط" خرجت إشارة من الأمم المتحدة تدل على بقاء ستيفان دي ميستورا في منصبه بعد أن شغلت هذه المسألة الوفود السورية والدبلوماسية الدولية المواكبة لمحادثات "جنيف 5".

"الشرق الأوسط" دعت الصين الولايات المتحدة أمس إلى احترام التزاماتها غداة توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً يعيد النظر في أهداف خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.