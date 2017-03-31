لبنان الحر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، أنّ الهدف الأساسي أن تعمل الحكومة كفريق عمل فعال، قائلاً: "هدفنا ليس أن نأخذ دور أي كان بل التعاون لإنجاز المواضيع التي تصب بمصلحة المواطن".

صوت لبنان

لفت وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إلى أنّه تمّ التوافق أمس على العناوين العريضة في خطة الكهرباء على أن تنظر الحكومة بكل ملف يخص هذا القطاع. فرعون وبعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أشار إلى أنّ المواقف كثيرة حول قانون الانتخاب ولكن لا بد من التنازل للوصول إلى نتيجة.

radio orient

قررت هيئة مكتب المجلس النيابي عقد جلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، وأشار الرئيس نبيه بري إلى أنّه ينتظر من الحكومة تجاوباً مع دعوته إرسال قانون الانتخاب للمجلس.

اذاعة النور

نوه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب محمد رعد بكلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في القمة العربية في الأردن.

صوت المدى

قال الوزير جبران باسيل من أستراليا: أنتم من خلال وجودكم هنا ونحن من خلال وجودنا في لبنان، نكمل بعضنا البعض للحفاظ على لبنان.