لبنان الحر

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مناقشة عامة عند الثانية عشرة ظهر يوم الخميس المقبل في 6 نيسان الحالي، وفي مساء اليوم نفسه.

صوت لبنان

اطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حملة توعية لحماية الطيور المهاجرة التي تعبر سماء لبنان في مثل هذا الموسم من السنة، كاشفاًأنه "تبيّن أنّ على مسافة 200 كلم يغطيها لبنان، يُفقد العدد الأكبر من هذه الطيور، التي لا تُفقد في مكان آخر".

radio orient

استقبل النائب سمير الجسر في مكتبه في طرابلس، وفداً من أهالي الموقوفين الإسلاميين، ناقش معه موضوع العفو العام. وقال الجسر للوفد: "يجري العمل على مشروع قانون يتعلق بالعفو العام يتابعه الرئيس سعد الحريري، وان شاء الله نتابع معكم كل جديد يرتبط بهذا الملف".

اذاعة النور

اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أنّ الحريص على وطنه لا يسمح بالمسار التعطيلي لقانون الانتخابات النيابية، ولا يتمترس على موقفه ويترك لبنان ينزلق نحو الهاوية والمجهول.

صوت المدى

أبدى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمام الجالية اللبنانية في سيدني خشيته من أن "تتحول الفيديرالية في لبنان والمنطقة الى فيديرالية طوائف، إذ لا يمكن تسميتها فيديرالية بل تتحول الى تقسيم باسمها".