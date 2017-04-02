"الديار" افادت صحيفة "باريزيان" الفرنسية عن "اصابة حوالى 20 شخصاً بجروح نتيجة الانفجار الذي وقع في ضواحي باريس"، موضحةًأنّ"الانفجار وقع خلال كرنفال في فيلبينت بالقرب من باريس"، وأكدت الصحيفة ان "سبب الانفجار لم يكن هجوماً ارهابياً بل مجرد حادث"، مشيرةً الى أن "الشرطة وفرق الانقاذ وصلوا الى موقع الحادث"، واشارت معلومات الى ان الانفجار ناتج عن العاب نارية.

"المستقبل" بعد تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تلقي موسكو بظلالها الآن على الانتخابات الفرنسية، وسط اتهامات بالتدخل ورغبة بعض المرشحين بـ"إعادة بناء" علاقة وثيقة مع روسيا. ورأى الديبلوماسي الفرنسي السابق والباحث في معهد «كارنيغي» في أوروبا بيار فيمون، أن "هناك بشكل واضح حالياً، متلازمة روسية سنجدها بشكل متزايد في سياستنا الخارجية، وكذلك الداخلية". وتشعر السلطات الفرنسية وبعض المرشحين بالقلق منذ أسابيع من "ميول" روسية للتدخل في الحملة الانتخابية، وهي شبهات تنفيها موسكو بشكل قاطع.

"المستقبل" فتح محققون روس أمس تحقيقاً جنائياً ضد مستخدمي إنترنت مجهولين يدعون لما تصفه السلطات باحتجاج غير مشروع معادٍ للحكومة في وسط موسكو اليوم الأحد. وحجبت روسيا بالفعل عدداً من صفحات الإنترنت التي تروّج للمظاهرات، والتي ستُجرى قبل عام من الانتخابات الرئاسية وبعد أسبوع من انتهاء أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في سنوات باعتقال المئات. وقال مكتب لجنة التحقيق في موسكو والذي يتعامل مع أخطر الجرائم في البلاد، إنّه فتح تحقيقاً في القضية رداً على جريمة "الدعوة لاضطرابات حاشدة".

"الحياة" أيد المبعوث الخاص للكرملين إلى أفغـــانستان زامير كابولوف دعوة حركة "طالبان" الأفغــانية إلى انسحـــاب كل القوات الأجنبية من أفغـــانستان من دون قيد أو شرط. وقال إن دعوة "طالبــان" في هذا الشأن عادلة ومحقـــة وأنه لا يوجد أي من دول الجوار الأفغاني يؤيد فكرة بقاء قوات أجنبية في أفغانستان. تزامن ذلك مع أنباء عن تقارب واتصالات بيـــن الحكومة الروسية وحركة "طالبان"، إذ أشـــار وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى قلق بلاده من تنامي العلاقات بين موسكو والحــــركة.