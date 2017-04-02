"المستقبل" أعلنت مصر أمس أنها اتفقت مع السعودية على عقد "مشاورات سياسية" بين البلدين في القاهرة قريباً تتناول "العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمي". وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن وزيري خارجية البلدين المصري سامح شكري والسعودي عادل الجبير اتفقا في مكالمة هاتفية أول من أمس على "عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في القاهرة قريباً لتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

"المستقبل" قالت وزارة الداخلية المصرية إن 13 شرطياً أصيبوا في انفجار أمس أمام مركز تدريب لقوات الشرطة، في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي تقع شمالي القاهرة. وأضاف بيان نُشر في صفحة الوزارة على فايسبوك أن ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضاً في الانفجار. وقال متحدث باسم وزارة الصحة لـ"رويترز" إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

"الديار" أيّد البيت الأبيض تعليقات لمسؤولَين كبيرَين بالإدارة الأميركية قالا إن الولايات المتحدة لا تركز حالياً على إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً إن تركيز الولايات المتحدة ينصبّ على هزيمة تنظيم "داعش". ولاقى وزير الخارجية ريكس تيلرسون والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي انتقادات بالتقليل من أهمية هدف الولايات المتحدة الذي تمسّكت به طويلاً لإقناع الأسد بترك السلطة لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات.

"الحياة" تعتبر باريس أن ثمة حاجة إلى مبادرة في ليبيا لإعادة صوغ هيكلية للحكم تجمع أطراف النزاع حول طاولة واحدة. ويشدد المسؤولون الفرنسيون على أن مبادرة كهذه تحتاج إلى قيادة غير متوافرة في ليبيا، وأن ثمة ضرورة للاتفاق على مبعوث جديد للأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة. وأبلغ مسوؤل فرنسي بارز "الحياة" بأن هناك على الأقل ست دول حاولت تولّي شأن إدارة الأمور من أجل التوصل إلى حل في ليبيا، "لكنها فشلت كلها".

"الحياة" يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة رسمية الى واشنطن، هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الأميركية، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض غداً الاثنين. لكن الزيارة فتحت تساؤلات حول مستقبل جماعة "الإخوان المسلمين"، وإمكانية أن تلبّي واشنطن رغبة القاهرة في تصنيفها جماعة إرهابية، على رغم أنّ دوائر مصرية تستبعد ان "تُقدم إدارة ترامب على تلك الخطوة على رغم تأييد ترامب نفسه لها".