الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل بينوتي ووفد السلك القنصلي ميقاتي: رسالتنا إلى القمة العربية لا تستهدف أحداً وغايتها دولة قوية متمكنة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الرئيس نجيب ميقاتي وعرض معه الأوضاع العامة وقانون الانتخاب. وقال ميقاتي بعد اللقاء: "سعدت بلقاء دولة الرئيس بري، في سياق اللقاءات الدورية التي أعقدها معه، واللقاء اليوم أكتسب أهمية إضافية لأننا بحثنا في مختلف الطروحات المتاحة على عتبة مهلة الأسبوعين المتبقية للبت في مسار الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية. أقول أسبوعين لأن المادة 48 من الدستور تنص على أنه تجري الانتخابات خلال فترة شهرين قبل انتهاء ولاية المجلس، وسندخل هذه المرحلة ويصبح إجراء الانتخابات ضرورياً وإلا نحن ذاهبون إلى فراغ دستوري في السلطة التشريعية. ومما لا شك فيه أن الرئيس بري واع تماماً لهذا الموضوع، فإذا أقر قانون في هذه الفترة يكون الأمر ممتازاً ونكون قد اتفقنا على قانون وحددنا موعد الانتخابات، وإلا باعتقادي التأجيل التقني حاصل لتفادي أي فراغ في السلطة التشريعية".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 45 لمدراء عموم الجمارك بدول إقليم شمال أفريقيا للشرق الأدنى والأوسط

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الخامس والأربعين لمدراء عموم الجمارك لدول إقليم منطقة شمال أفريقيا للشرق الأدنى والأوسط الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كونيو ميكوريا رئيس منظمة الجمارك العالمية. ترأس وفد الدولة سعادة محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك وضم سعادة محمد مير عبد الرحمن مدير جمارك الشارقة وسعود العقروبي وماجد السويدي من الهيئة الاتحادية للجمارك. وأكد بوعصيبة أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون مع منظمة الجمارك العالمية مشيرا الى أن دولة الامارات كانت أول دول عربية صادقت على اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 شباط 2017 بعد تصديق أكثر من ثلثي الدول عليها.

وكالة الأنباء القطرية

دولة قطر تشارك في رئاسة مؤتمر دولي حول سوريا في بروكسل

تشارك دولة قطر الثلاثاء في رئاسة مؤتمر دولي رفيع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ويستمر يومين، ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، ويضم الوفد دبلوماسيين وممثلين من الحكومة والمجتمع المدني والصناديق والجهات المانحة القطرية، لإبراز جهود دولة قطر في دعم الشعب السوري واستكشاف الحلول السلمية والمستدامة للأزمة السورية. وتشارك إلى جانب دولة قطر في رئاسة المؤتمر كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حضور 70 دولة ومنظمة دولية ومجتمعية، ومن المقرر أن يشارك سعادة وزير الخارجية إلى جانب وزراء خارجية الدول المذكورة والأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي في افتتاح الشق الوزاري بعد غد "الأربعاء".

وكالة الأناضول

بريطانيا وألمانيا تؤكدان دعمهما لحكومة الوفاق الليبية

أكد السفيران البريطاني بيتر مليت، والألماني كريستيان بوك، لدى ليبيا الإثنين دعم بلديهما لحكومة الوفاق الوطني من أجل تعزيز أمن واستقرار ليبيا. جاء ذلك في لقائين منفصلين جمعهما مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في العاصمة الليبية طرابلس. وأعرب مليت في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن سعادته لوجوده في طرابلس والاتصال والاجتماع مع سيالة والمسؤولين بحكومة الوفاق.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

سورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتين لمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية معربة عن تعاطفها وتضامنها الكاملين مع روسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعباً. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن “الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتين لمترو الانفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية وأودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء وجرح العشرات”.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الجامعة العربية: بناء اسرائيل مستوطنة جديدة يعكس نواياها إزاء التسوية السلمية

اعتبرت جامعة الدول العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، خطوة تشير بجلاء إلى أنها ليست شريكاً حقيقياً في تحقيق السلام. وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط إن القرار يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية السلمية، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى بذلك لتسميم الأجواء لتفادي إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين.

وكالة أنباء رويترز

ترامب للسيسي: أميركا ومصر ستحاربان الإرهاب معاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين إنه يدعم قيادته بقوة وإنهما سيعملان معاً لقتال الإسلاميين المتشددين. وقال ترامب في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع الرئيس المصري "أود فقط أن يعلم الجميع، إن كان هناك أدنى شك، أننا نقف بقوة خلف الرئيس السيسي. لقد أدى عملاً رائعاً في موقف صعب للغاية. نحن نقف وراء مصر وشعب مصر بقوة.

وكالة فرنس برس

أردوغان يطالب بالرد على "أحفاد النازيين" بالتصويت إيجاباً في الاستفتاء

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين الأتراك في أوروبا إلى "الرد على أحفاد النازية" من خلال التصويت بـ"نعم" في استفتاء 16 نيسان حول توسيع صلاحياته. وسيقرر الأتراك ما إذا كانوا سيوافقون على رئاسة تنفيذية من شأنها أن تلغي منصب رئيس الوزراء وتعزز صلاحيات أردوغان في الاستفتاء الذي يعتبر انه يشكل مفترق طرق في التاريخ الحديث لتركيا.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يقدم التعازي لنظيره الكولومبي في ضحايا الانهيارات الأرضية

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ الأحد برسالة تعزية لنظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في كولومبيا يوم السبت. وأعرب الرئيس في رسالته، نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، عن خالص التعازي لأسر الضحايا وكذا التعاطف العميق مع المصابين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: يتم العمل على توضيح أسباب الانفجار في مترو سان بطرسبورغ

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المبكر الحديث عن احتمال أن يكون التفجير في مدينة سان بطرس بورغ إرهابياً. قال الرئيس الروسي "للأسف، سوف نبدأ اجتماعنا بهذا الحدث المحزن، لم يتم الكشف عن سبب التفجير حتى الآن، لذلك من المبكر الحديث عن هذا التحقيق سيظهر كل شيء". وأضاف بوتين: بالتأكيد نحن نبحث كل الاحتمالات، منها التقنية ومنها الإجرامية، وقبل كل شيء، احتمال أن يكون عملاً ارهابياً.