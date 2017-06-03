لبنان الحر

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب رئيس بلدية جبيل زياد حواط حيث تمّ عرض للأوضاع العامة فضلاً عن شؤون إنمائية.

صوت لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الوزير جبران باسيل وتمّ التداول في الأوضاع العامة لا سيما التطورات المرتبطة بقانون الانتخاب.

radio orient

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفداً من "حركة حماس" برئاسة ممثل الحركة في لبنان علي برطة وتمّ البحث في الأوضاع العامة.

اذاعة النور

استقبل الرئيس نبيه بري وزير الداخلية نهاد المشنوق في عين التينة وتمّ البحث في موضوع قانون الانتخاب.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق نقولا صحناوي وتمّ البحث في الأوضاع العامة.