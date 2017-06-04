لبنان الحر

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا في مكتبه في وزارة الصحة في بئر حسن تناول فيه الأطر التنظيمية لمراكز التجميل والمستشفيات المتخصصة.

صوت لبنان

سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كيف يمكن القبول بأن تحصر القوى السياسيّة في البرلمان والحكومة والكتل كلّ همّها بإنتاج قانون جديد للانتخابات، وتهمل كلّ هذه الحاجات التي يعاني منها اللبنانيون والتي تقوّض أسس السلام الداخلي والاستقرار السلمي؟

radio orient

عرض الرئيس فؤاد السنيورة مع زواره في صيدا شؤونا عامة وقضايا تهم المدينة والجوار، فالتقى في مكتبه في الهلالية مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، في حضور عبد الواحد شهاب، كما التقى مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال الذي وجه اليه دعوة للمشاركة في افطار صندوق الزكاة- فرع صور.

اذاعة النور

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال إفطار أقامه رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار، أن "الأجواء ايجابية في ما يخص قانون الإنتخابات".

صوت المدى

هنأ المحامي بول يوسف كنعان رئيس نادي الانوار جديدة المتن اللجنة الادارية الجديدة للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة ميشال ابي رميا، معتبرا ان ابي رميا خير خلف لخير سلف هو الرئيس جان همام الذي له بصمات لا تمحى في اللعبة والرياضة اللبنانية.