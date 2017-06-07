صدى البلد 2/6/2017

الاقتصاد العالمي مهدّد بالانهيار بسبب هذا الكويكب

يعدّ الكويكب المكتشف "16 psyche، الواقع على بعد 370 مليون كلم من الأرض، واحداً من أكثر الأجرام غموضاً في نظامنا الشمسي، لذا تخطط "ناسا" لإرسال بعثة لدراسته. وكانت وكالة "ناسا" تنوي زيارة الكويكب عام 2022، إلّا أنها كشفت الآن عن نيتها تقديم إطلاق البعثة عاماً كاملاً، فيما قضى البرنامج سابقاً بالوصول إليه عام 2026، مع العلم أن الخطة الجديدة ستسمح بالوصول إليه قبل 4 سنوات من ذلك الموعد. وفي حال نقل هذا الكويكب إلى الأرض، فإن قيمة الحديد وحدها فيه ستبلغ 10 آلاف كوادريليون دولار (كوادريليون: عدد يساوي مليون مليار)، والتي قد تسبب انهيار الاقتصاد العالمي بقيمة 73.7 تريليون دولار. وتتمثل الأهداف العلمية لبعثة psyche، في فهم طبيعة تشكل الكويكب، ومقدار عمره، واستكشاف سطحه.

الشرق الأوسط 2/6/2017

ألمانيا والصين يضعان قواعد نظام عالمي جديد

يقوم رئيس الوزراء الصين لي كيشيانغ بزيارة رسمية إلى ألمانيا بمناسبة مرور 45 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتحولت العلاقات بينهما منذ 1972 من باهتة تسودها الشكوك، وانتقاد ملفات حقوق الإنسان، إلى استراتيجية يدعمها ميزان تجاري هائل بلغ 170 ملياراً في السنة 2016 (قبل فرنسا والولايات المتحدة). وعممت دائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمناسبة الزيارة، بياناً صحافياً يتحدث عن ضرورات التعاون الاستراتيجي المشترك "في زمن يشيع فيه قلق كوني". وكشف طرفا الحوار، برغم بعض الخلافات، على انتهاج سياسة "أسواق مفتوحة ترسو على قواعد" وتلعب فيها منظمة التجارة العالمية دوراً أساسياً. كما اتفق الطرفان على السعي الحثيث لإنجاز اتفاق اقتصادي صيني أوروبي لا يجحف الصين، والتوصل إلى اتفاق استثماري مماثل بأسرع وقت ممكن مع الاتحاد الأوروبي. واتفقت ألمانيا مع الصين على التعامل بمعايير "التجارة العادلة" وتعزيز الميزان التجاري الذي يتوقع أن يتجاوز المائتي مليار في السنوات القادمة.

5/6/2017

سوق ألعاب الفيديو تتجاوز المائة مليار دولار سنوياً

كشفت دراسة متخصصة أنّ حجم الإنفاق العالمي على ألعاب الفيديو تجاوز 101 مليار دولار خلال العام الماضي، وأضافت الدراسة الصادرة عن صندوق بريطاني يستثمر في التكنولوجيا الحديثة (أتوميكو)، أنّ "حجم الإنفاق سيرتفع بمتوسط سنوي نسبته 7 في المائة ليصل إلى 129 مليار دولار في 2020". وذكرت "أنّ الألعاب الرقمية تشكل الآن 87 في المائة من إجمالي سوق الألعاب بمختلف أنواعها". وتجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب، شكل الصينيون منهم 30 في المائة بعدد ناهز 600 مليون لاعب.

6/6/2017 قطر تحت الحصار الاقتصادي

اتخذت السعودية قراراً بإغلاق منفذ سلوى الذي يربطها مع قطر، أمام حركة المرور وعبور البضائع، كما شمل القرار منع استخدام الأراضي السعودية لعبور البضائع من دول أخرى، وهو ما يشكل ضربة موجعة للاقتصاد القطري الذي يعتمد في تأمين جانب كبير من المواد الغذائية والمواد الأولية على الاستيراد من السعودية أو عبدو هذه المواد عبر الأراضي السعودية. أما الآثار التي قدّرها اقتصاديون تحدثوا لـ "الشرق الأوسط"، ستكون كارثية، وإذا طالت الأزمة ولم يتم احتواؤها ستتسبب في انهيار الاقتصاد القطري.

الحياة 3/6/2017

الفالح: قد ندرس تعميق خفض الإنتاج في تشرين الثاني

رويترز- طغى اتفاق خفض إنتاج النفط على مواقف المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ في روسيا وتأثيره في الطلب والأسعار. وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أنّ "المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط قد يدرسون إمكان تعميق الخفوضات في تشرين الثاني المقبل". ولفت إلى أن شركة النفط الوطنية "أرامكو السعودية" تسعى إلى "الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغز الطبيعي المسال، بعد إجراء طرحها العام الأولي". واستبعد الفالح أن "يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2050". وأوضح رئيس "روايال داتش شل" بن فان بوردن، أنّ "الطلب على النفط ربما يبلغ ذروته نهاية العقد الثالث من القرن الحالي أو مطلع العقد الرابع". إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" إيغور سيتشن، أن "منتجي "أوبك" ربما يضيعون جهودهم هباء بخفض الإنتاج، في وقت ينذر الإنتاج الأميركي المتزايد بإطلاق موجة إمدادات جديدة العام المقبل".

5/6/2017

سوق النفط تنتظر من "أوبك" دليلاً على استعادة التوازن

يواجه اتفاق "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك) على تمديد خفض المعروض النفطي، اختباراً حاسماً في الشهرين المقبلين، مع بدء موسم الطلب الصيفي، إذ يحتاج تجار الخام والمستثمرون دليلاً واضحاً، على أن السوق في طريقها لاستعادة التوازن. ويشير عدم وجود علاوة سعرية تذكر في العقود الآجلة لشهور الاستحقاق القريبة مقارنة بعقود التسليم الأبعد أجلاً، إلى أنّ التجار والمستثمرين لا يعتقدون بأنّه سيكون هناك شح حقيقي في الإمدادات. وقال الخبير لدى "ستاندرد تشارترد" أنّ "الأمر يتوقف بشكل كبير على ما سيحدث في الأشهر التسعة المقبلة. النفط الصخري الأميركي لن يسدّ الفجوة إلى الأبد، لكن بالنظر مباشرة إلى استجابة للاجتماع، فهل ما يحدث يكفي؟ عليك دائماً أن تضيف جزءاً ثانياً هو: يكفي لتحقيق ماذا؟ ولهذا عليك أن تجري الحسابات".

5/6/2017

أميركا: انخفاض البطالة لا يخفف قلق المستثمرين

يشير خبراء الى أن أكثر ما يصبو إليه المستثمرون، في أي دولة في العالم، هو الاستقرار في التشريعات والقوانين. وفي غياب الاستقرار يسود الشك، ويحجم المستثمرون عن الإنفاق تحسباً للتغيرات المتوقعة، إذ يخشى هؤلاء أن يستثمروا في ظل ضرائب مرتفعة، ثمّ يقوم منافسوهم بالاستثمار في ظل ضرائب منخفضة، ما يعرض استثمارهم الى كساد ويمنح منافسيهم التفوق. لذا، تحجم غالبية المستثمرين الأميركيين عن الإنفاق، وهو ما بدا جلياً في التقارير الشهرية الصادرة عن وزارة العمل، التي أظهرت أن الاقتصاد أضاف 138 ألف وظيفة، ما خفّض نسبة البطالة إلى 3.4 في المئة.