لبنان الحر

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مطران جبيل للطائفة الماروينة ميشال عون ورئيس بلدية جبيل زياد حواط، وتم البحث في شؤون إدارية وإنمائية.

صوت لبنان

استقبل رئيس الكتائب السابق أمين الجمّيل سفير أرمينيا في لبنان سامفيل مكرتشيان، وتم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

radio orient

استقبل النائب بهية الحريري المدير العام لوكالة غوث في لبنان كلاوديو كوردوني، وتم العرض في وضع مخيمات النازحين في لبنان.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة سفير المكسيك في لبنان خايمي غارسيا أمارال، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير سيزار أبي خليل يرافقه وفد من اللجنة المكلفة بدراسة موضوع الأمن المائي.