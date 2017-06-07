"الأنوار": قالت الشرطة الفرنسية أن قواتها أطلقت النار على رجل هاجم ضابطاً أمام كاتدرائية نوتردام أمس وأصابته. وقالت مصادر الشرطة إن الضباط أطلقوا النار على الرجل بعد أن هددهم بمطرقة ورفض التوقف وقد أصيب في صدره.

"النهار": تتجه بريطانيا بخطى ثابتة نحو انتخاباتها العامة المبكرة المقررة غداً الخميس، وتواصل في الوقت عينه التحقيق في ملابسات الهجوم الإرهابي على جسر لندن ليل السبت – الأحد والذي أوقع سبعة قتلى وسط معلومات جديدة عن المنفذين فجرت سجالاً في شأن ما إذا كان ممكناً تجنب المأساة.

"النهار": دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشهد السياسي في بريطانيا بعدما انتقد الأحد رئيس بلدية لندن صادق خان لقوله إن لا شيء يدعو إلى الهلع عقب الهجوم الإرهابي.

"الأنوار": قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه يتعين على بلادها إجراء مناقشات حازمة مع الجهات التي تموّل الإرهاب والتطرف.

"الأنوار": قالت محطة "سكاي نيوز" نقلاً عن مصادر إن الشرطة البريطانية عثرت على ما بدا أنها قنابل حارقة في العربة "الفان" التي استخدمها ثلاثة متشددين لدهس مارة خلال هجوم جسر لندن.

"الأنوار": تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإخطار رسمي بأنها تعيد النظر في مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعت إلى إصلاح المجلس لإنهاء تحيزه المزمن ضد إسرائيل.

"الأنوار": التقى الزعماء الأفغان بمسؤولين من 24 دولة ومؤسسة أجنبية أمس وأطلقوا ما يعرف باسم عملية كابول بهدف تمهيد الطريق أمام محادثات السلام، وعقد اتفاق دولي لوضع حد للإرهاب العابر للحدود.

"الأنوار": قالت الشرطة الأفغانية إن صاروخاً سقط على مجمع دبلوماسي هندي في العاصمة الأفغانية كابول في الوقت الذي اجتمع فيه ممثلون لأكثر من عشرين بعثة دولية على بعد كيلومترات وذلك لبحث جهود إنهاء العنف.

"الأنوار": نظم المئات من الأوكرانيين تظاهرة احتجاج أمام البرلمان في كييف للمطالبة بمراجعة قانون التأمين الصحي المعروض في البرلمان للتصديق عليه بعد المناقشات الحامية بين المعارضين والموالين للرئيس الأوكراني.