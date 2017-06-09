اللواء 3/6/2017

NBA: وويرز يكشف عن أنيابه لكافالييرز بانطلاق المسلسل الختمامي

استهل غولدن ستايت ووريرز الدور النهائي للدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين، بفوز كبير على ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب بفارق 22 نقطة 113-91 في المباراة الاولى من سبع ممكنة.

اللواء 5/6/2017

"لادووديسيما" ريال تتوجه الأفضل و "ريمونتادا" رونالدو تصفع ميسي

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيادة فريقه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب إلى إحكام هيمنته على دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فعزز رقمه القياسي بلقب ثان عشر بعد فوزه الكبير على يوفنتوس الايطالي 4-1، السبت في المباراة النهائية على ملعب "ميلينيوم" في كارديف. وافتتح رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات والمرشح لمعادلة الرقم القياسي هذا العالم، التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يعادل الكرواتي ماريو مانزوكيتش بتسديده خلفية رائعة كما بات مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان (44 عاماً)، أول مدرب يحتفظ بلقب دوري الأبطال منذ الايطالي أريغو ساكي مع ميلان، وأول مدرب يقود ريال إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا منذ 1958.

الجمهورية 7/6/2017

حزن صيني كبير على تيوتي

مشجّعون متأثرون، مسؤولون مذهولون... حزن شديد في بكين عقب الموت المفاجئ للاعب الوسط الدولي العاجي شيخ تيوتي (30 عاماً ) خلال حصة تدريبية مع فريقه بكين انتربرايزس الصيني (درجة ثانية).

كابيلو يعترف: رونالدو أصعب لاعب درّبته

تحدث المدرب الإيطالي الشهير فابير كابيلون مع وكالة "سكاي سبورت" عن ناديه السابق ريال مدريد، وكشف بعض الكواليس التي مرّ بها في قلعة سنتياغو برنابيو، خصوصاً مع المهاجم البرازيلي السابق رونالدو. فقال: "أصعب من درّبت كان رونالدو البرازيلي، وسأكشف لكم عن سبب صعوبة تلك الفترة".

الجمهورية 8/6/2017

لوكتي فكّر بالإنتحار بعد فضيحة أولمبياد ريو 2016

اعترف السبّاح الأميركي راين لوكتي بأنه فكّر بالإنتحار بعد اختراعه حادثة تعرضه لإعتداء في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 وقال لوكتي في تصريح تنشره صحيفة تابعة لقناة "أي أس بي" أن الأسبوع المقبل، وكشفت مقتطفات منه امس الأول:" بعد ريو، ربّما كنت الرجل الأكثر كرهاً في العالم".

وأضافت:" مرّت لحظات بكيت فيها وفكرت انّه من الأفضل لو أنام ولا أصحو مجددّاً".

ورأى البطل الألومبي 6 مرّات انه كان يفكر بانهاء مسيرته.

وكان لوكتي ورفاقه غونار بنتز وجاك كونغر وجيمس فينغن، جميعهم قد حصلوا على الذهب الألومبي في ريو، قدّ ادّعوا وقوعهم ضحية سرقة بقوّة السلاح من قبل أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في 14 آب في محطة للوقود خلال عودتهم إلى القرية الأولمبية على متن سيارة أجرة.