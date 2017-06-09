لبنان الحر

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وفداً من لجنة موظفي مستشفى البوار الحكومي عرض له المشاكل المالية والإدارية والاجتماعية التي يعاني منها الموظفون جراء عدم قبض رواتبهم في شكل منتظم.

صوت لبنان

تابع الرئيس عون في نشاطه اليوم الجهود المبذولة على خط قانون الانتخاب والأوضاع السياسية الراهنة مع كل من النواب إميل رحمة، كاظم الخير وفريد الخازن. ومن جهة ثانية توجه إلى عناصر قوى الأمن الداخلي في عيدهم بالقول: حماية المواطن وحياته ورزقه وعائلته أمانة في أعناقكم ووجودكم عامل ثقة وضمانة للجميع.

radio orient

أكدت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أنّه سيكون هناك قانون جديد. وستُوجَّه في الأيام القليلة المقبلة الدعوة إلى اجتماعات لحلحلة العقد. فالكلّ موافق، ولكن ما زال هناك التيار الحر المُتمسك بعتبة النجاح الطائفية.

اذاعة النور

أعلن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم أن إيران مستعدة لتزويد الدوحة بمواد غذائية وستخصص لها ثلاثة موانئ. وقال عبد الرحمن إنه "لا تغيير في وضع الجيش القطري ولم نحرك أي قوات"، مستبعدًا حدوث أي تغير في مهمة القاعدة الأميركية في قطر، ولافتاً إلى أن "قطر قادرة على الصمود إلى ما لا نهاية في مواجهة الإجراءات الهادفة إلى تضييق الخناق عليها اقتصاديًا".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "التكتل يريد الانتخابات في أقرب موعد ممكن وألا يتحوّل التأجيل التقني إلى تمديد مقنّع"، وقال "نطرح النسبية مع الضوابط للمحافظة على المناصفة ونريد الصوت التفضيلي على القضاء بدل الدائرة حتى لا تذوب الأكثريات وتصبح أقليات.